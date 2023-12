La possibile uscita della Ps5 Pro, attesa verso la fine del 2024, potrebbe segnare un altro capitolo significativo nell’evoluzione delle console di gioco, portando con sé miglioramenti sostanziali nelle prestazioni hardware. Questa nuova console sembra essere stata progettata per consolidare ulteriormente la posizione di Sony nel mercato dei videogiochi.

Prime informazioni sulla Ps5 Pro

Le prime speculazioni su Ps5 Pro emersero nel 2022, delineando una console di fascia media. Tuttavia, in meno di un anno, sembrava che il progetto fosse stato accantonato, con l’attenzione di Sony rivolta principalmente alla prossima generazione con la Ps6 prevista per il 2028. Tuttavia, a maggio dello scorso anno, la casa giapponese ha sorpreso tutti annunciando la consegna dei kit di sviluppo per la Ps5 Pro, ribaltando così le precedenti decisioni.

Le informazioni trapelate finora si concentrano sul cuore hardware della console, noto internamente con il nome in codice “Viola”. Il processore rimarrà lo stesso AMD Zen2 dell’attuale modello, ma subirà un overclock significativo, portando la frequenza da 3.5 a 4.4 GHz. Questa modifica dovrebbe innalzare notevolmente le prestazioni, garantendo una risposta più rapida e una maggiore fluidità durante l’esperienza di gioco. Inoltre, la scheda grafica subirà un importante miglioramento, con l’adozione del tipo RDNA4, promettendo una riproduzione visiva più fedele e realistica attraverso tecnologie avanzate come il ray tracing, che migliora la gestione di luci e ombre.

Un altro aspetto cruciale dell’aggiornamento riguarda l’incremento delle prestazioni della memoria RAM, con una maggiore larghezza di banda. Questo dovrebbe tradursi in un notevole vantaggio per la gestione di task più impegnativi, contribuendo a una generale maggior fluidità nell’utilizzo della console.

La data di rilascio

L’uscita della Ps5 Pro alla fine del 2024 sembra essere strategica, coincidendo con il periodo natalizio e capitalizzando sull’entusiasmo degli acquirenti durante le festività. Tuttavia, ciò che potrebbe rendere questa release ancora più significativa è la prossima arrivata di Gta 6 nel 2025, prevista per la seconda metà dell’anno. La Ps5 Pro, con le sue potenziate capacità hardware, sembra essere stata progettata per fornire il supporto ideale per l’open world di GTA 6.

La Ps5 Pro si prospetta come un passo avanti significativo nel panorama delle console di gioco. Questa promette miglioramenti sostanziali nelle prestazioni hardware e posizionandosi come la piattaforma ideale per sperimentare al meglio i titoli di punta dell’industria videoludica. Non resta che aspettare per il suo rilascio e sperare di ottenere maggiori informazioni sulla nuova console di gioco.