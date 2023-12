Cookies - abbiamo sempre vissuto nella menzogna, rifiutarli mette a rischio la nostra privacy

Una ricerca recente ha portato alla luce un aspetto paradossale della privacy online: il rifiuto dei cookie, spesso visto come un gesto per proteggere la privacy, potrebbe in realtà rivelare più informazioni su un utente rispetto alla loro accettazione. Questi dati, presentati durante la conferenza NeurIPS 2023, una delle più importanti nel campo dell’intelligenza artificiale, mostrano come il comportamento di rifiuto dei cookie possa essere analizzato per dedurre caratteristiche demografiche degli utenti.

Cookies: a quali rischi si va incontro?

Il fenomeno osservato dimostra che esiste un particolare gruppo demografico, in particolare negli Stati Uniti, che tende a rifiutare i cookie più di altri. Ad esempio, le persone con più di 34 anni mostrano una maggiore propensione a rifiutare i cookie. Questa tendenza offre agli inserzionisti la possibilità di dedurre informazioni su questo gruppo e di applicare strategie di marketing mirate, basandosi su tecniche di filtraggio collaborativo.

La ricerca evidenzia inoltre come le generazioni più anziane siano generalmente meno fiduciose nei confronti delle aziende tecnologiche, spingendole a rifiutare più frequentemente i cookie. Tuttavia, questa scelta non garantisce necessariamente una maggiore protezione della loro identità online. In paesi come gli Stati Uniti, dove la legislazione sulla protezione dei dati è meno severa rispetto all’Unione Europea, la consapevolezza che le informazioni personali possano essere meno sicure è più diffusa.

Gli autori dello studio auspicano che i risultati della loro ricerca possano fornire spunti utili ai responsabili politici nella regolamentazione di nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, sperano che i risultati aiutino gli utenti a capire meglio come possono tutelare efficacemente la propria privacy online.

Questo studio sottolinea un’importante contraddizione nell’attuale ecosistema digitale: il tentativo di proteggere la privacy attraverso il rifiuto dei cookie può paradossalmente creare un profilo utente più definito, che gli inserzionisti possono utilizzare per le loro strategie di marketing. Dimostra, dunque, la complessità del panorama della privacy online e l’importanza di una maggiore consapevolezza e comprensione degli utenti