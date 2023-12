Il prossimo capitolo della linea di smartphone Apple, l’iPhone 16 Pro, sembra promettere un’esperienza utente ancora più avanzata grazie a significativi miglioramenti nella tecnologia del microfono, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal noto analista Ming-Chi Kuo. Queste anticipazioni si aggiungono ai precedenti rumor che suggerivano uno zoom 5x per la fotocamera dell’iPhone 16 Pro, ampliando così le aspettative per il prossimo lancio previsto in autunno 2024.

Kuo ha recentemente condiviso un rapporto dettagliato che rivela importanti modifiche nella configurazione del microfono degli iPhone 16, con un particolare focus sui fornitori AAC e Goertek, responsabili della produzione di questi componenti essenziali. Secondo Kuo, l’iPhone 16 vedrà un “aggiornamento significativo alle specifiche del microfono”, con un aumento dell’ASP (Average Selling Price) compreso tra il 100% e il 150% rispetto all’iPhone 15. Questo aumento di dimensioni mira a migliorare l’esperienza complessiva di Siri, il famoso assistente virtuale di Apple, e a garantire una maggiore precisione nelle risposte vocali.

Il microfono del nuovo iPhone 16

I benefici di questa modifica non si limitano solo all’interazione con Siri, ma si estendono anche al comparto audio in generale. Il rapporto di Kuo sottolinea che il nuovo rapporto segnale-rumore migliorato avrà un impatto positivo sull’esperienza audio complessiva degli utenti, promettendo una maggiore chiarezza nelle chiamate e una riproduzione audio più nitida durante l’ascolto di musica o la visione di contenuti multimediali.

Una delle implicazioni più interessanti di questi miglioramenti nel microfono riguarda la possibilità che Apple stia preparando il terreno per l’integrazione di ulteriori funzionalità legate all’intelligenza artificiale (AI) in Siri. Kuo suggerisce che i cambiamenti nella tecnologia del microfono potrebbero essere un segnale dell’intenzione di Apple di potenziare Siri con capacità avanzate, aprendo la strada a nuove funzioni e interazioni più intelligenti.

La mossa strategica di Apple potrebbe non essere isolata, considerando i recenti rumor riguardanti Samsung e il suo possibile utilizzo di Gauss sull’S24, un’AI generativa che potrebbe rappresentare una novità nel settore degli smartphone. Se la concorrenza si sta muovendo verso l’intelligenza artificiale avanzata, sembra che Apple stia rispondendo con il potenziamento delle capacità di Siri attraverso miglioramenti hardware significativi.

È interessante notare come questi cambiamenti tecnologici siano anche associati a un potenziale aumento della resistenza all’acqua degli iPhone 16. Il rapporto di Kuo suggerisce che la nuova configurazione del microfono potrebbe contribuire a rendere gli smartphone più impermeabili, offrendo una maggiore durabilità e affidabilità, una caratteristica sempre più apprezzata dagli utenti.