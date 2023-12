Fastweb, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, ha annunciato ambiziosi piani per introdurre un sistema all’avanguardia di Intelligenza Artificiale (IA) entro la metà del 2024. Il centro che guiderà questa importante iniziativa sarà rappresentato da un supercomputer Nvidia. Esso è costituito da 31 Nvidia DGX H100, progettato appositamente per progetti basati sull’IA e dotato di 248 schede grafiche Nvidia H100 Tensor Core.

L’obiettivo primario di Fastweb è sviluppare il primo Modello di Linguaggio di Grandi Dimensioni (LLM) addestrato nativamente in italiano. Per raggiungere tale scopo, un team di esperti di Intelligenza Artificiale generativa lavorerà attraverso sistemi di deep learning, utilizzando set di dati in lingua nostrana. La società diviene così pioniera dello sviluppo di questo particolare ambito tecnologico e apre la strada a future ricerche che potrebbero innalzare il ruolo dell’Italia nel campo a livello mondiale.

Il progetto Fastweb per l’IA in lingua italiana

Secondo quanto dichiarato dall’operatore Telecom, entro la prima metà del 2024 il sistema sarà completamente operativo e disponibile attraverso il cloud. Ciò consentirà a Fastweb di offrire questa potente risorsa al settore privato e pubblico, includendo aziende, startup, università e anche Pubbliche Amministrazioni interessate allo sviluppo di applicazioni basate sull’IA.

Il supercomputer sarà aperto a terzi, proponendosi come una risorsa cruciale per il progresso di questa innovativa tecnologia nel nostro Paese. Attraverso il cloud, Fastweb mira a fornire accesso al nuovo sistema, consentendo a diverse entità di sfruttare la potenza dell’IA per lo sviluppo di servizi e app avanzate. Questo include settori diversificati, come la sanità, la mobilità, l’intrattenimento e l’istruzione.

La peculiarità di questo progetto, come evidenziato, è il focus sull’italiano come lingua primaria di addestramento. Il modello di linguaggio di grandi dimensioni sviluppato da Fastweb è destinato a diventare una piattaforma rivoluzionaria che aprirà le porte a nuovi strumenti funzionanti attraverso l’IA Generativa. Sarà in grado di catturare ogni piccola sfumatura della nostra complicata lingua, incorporando grammatica, caratteristiche e contesto culturale nazionale.

Con il suo impegno a fornire un sistema all’avanguardia, Fastweb sta contribuendo in modo significativo a plasmare il futuro della tecnologia in Italia e nel resto del globo. Questo progetto non è solo un passo verso l’innovazione linguistica, ma anche un investimento nell’evoluzione.