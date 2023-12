Arrivano le festività natalizie ed è tempo di regali e di nuove opportunità anche nel mondo della telefonia mobile. In questo contesto, l’operatore virtuale 1Mobile ha lanciato la sua esclusiva offerta Flash 220 XMas Edition, dedicata ai nuovi clienti.

Non si tratta solo un operatore, ma un partner affidabile per la tua connettività. Con tariffe chiare e vantaggiose, unendo la stabilità della rete Vodafone, 1Mobile offre un’esperienza positiva, supportata da un team di persone con un’alta preparazione.

L’Offerta Esclusiva di Natale di 1Mobile

1Mobile, l’operatore virtuale che ha conquistato l’attenzione del pubblico, continua a stupire con la sua offerta innovativa. Il piano Flash 220, originariamente lanciato come parte di un pacchetto estivo nel mese di giugno, ha dimostrato il suo successo rimanendo sul mercato anche dopo la fine della stagione. La sua versione attuale, la “XMas Edition,” è protagonista nel panorama delle promozioni sul mercato della telefonia italiana.

La Flash 220 XMas Edition è un’irresistibile offerta che include il primo mese a metà prezzo e l’attivazione gratuita in caso di portabilità del numero (invece del costo solito di 4,99 euro). Cosa troverai in questa tariffa? Con essa potrai avere 90 messaggi da inoltrare a qualunque numero sul territorio nazionale, chiamate senza limiti e 220 GB per la navigazione e alla velocità del 4G. Grazie alla collaborazione con l’aggregatore tecnico Effortel, 1Mobile dona inoltre la velocità di download fino a 60 Mbps e in upload raggiunge i 30 Mbps.

La tariffa per questa promozione 1Mobile è di 4,99 euro per il primo mese, per poi passare a 9,99 euro a partire dalla seconda mensilità. Il costo di una nuova SIM, invece, è di 10 euro presso i punti vendita fisici in caso di non portabilità. Il gestore non è il classico operatore, ma un partner affidabile per la tua connettività. Attraverso alle tariffe chiare e vantaggiose, unite alla stabilità della rete Vodafone, 1Mobile propone ai suoi clienti un’esperienza d’uso positiva. Queste caratteristiche sono fondamentali nell’ultimo periodo, dove abbiamo visto molte società applicare cambiamenti di prezzo delle proprie offerte sorprendendo negativamente gli utenti. In questo caso, invece, non si ha alcuna modifica improvvisa: ciò che si legge nella descrizione della tariffa sul sito, quello si avrà.