Fastweb, una delle principali società di telecomunicazioni in Italia, ha annunciato un importante passo avanti nel settore dell’intelligenza artificiale con l’acquisizione del primo supercomputer AI targato Nvidia. L’annuncio è stato fatto durante l’evento Telco per l’Italia, il 12 dicembre, dove l’amministratore delegato Walter Renna ha condiviso la visione e le ambizioni dell’azienda nell’ambito dell’AI.

Il supercomputer, composto da 31 unità Nvidia Dgx H100, rappresenta un investimento significativo per Fastweb. Questo sistema all’avanguardia sarà installato presso uno dei data center di ultima generazione dell’azienda, situato in Lombardia e alimentato completamente da energia rinnovabile. Basato sull’architettura Nvidia Dgx SuperPod e dotato di 248 unità Nvidia H100 Tensor Core GPUs, il supercomputer mira a diventare operativo entro la prima metà del 2024.

Fastweb prima telco con supercomputer AI

Questo potente supercomputer non sarà riservato solo all’uso interno di Fastweb, ma sarà messo a disposizione dell’intero ecosistema nazionale. Grazie a questa infrastruttura avanzata, l’azienda potrà offrire servizi su cloud e addestrare un Large Language Model (Llm) nazionale, unendo le forze con Nvidia per lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale generativa.

Il piano di Fastweb prevede l’utilizzo del supercomputer per offrire servizi basati su AI a aziende, università e Pubbliche Amministrazioni in modalità Infrastructure as a Service (IaaS) attraverso il cloud. Questo consentirà lo sviluppo di servizi ed applicazioni AI e Gen AI, con un’enfasi particolare sul supporto a settori chiave come la sanità, l’educazione e la mobilità.

Un elemento distintivo di questo investimento è la decisione di sviluppare il primo Large Language Model addestrato in lingua italiana. Fastweb utilizzerà il supercomputer insieme alla suite Nvidia AI Enterprise, impegnando un team di esperti di intelligenza artificiale generativa. L’obiettivo è creare un Llm nazionale, in grado di catturare tutte le sfumature della nostra lingua, dalla grammatica alle specificità culturali, e che possa funzionare come piattaforma per lo sviluppo di una vasta gamma di applicazioni di Intelligenza Artificiale Generativa.

Questo approccio all’avanguardia non solo posiziona Fastweb come pioniere nell’ambito dell’AI in Italia, ma offre anche un sistema end-to-end completo per lo sviluppo di applicazioni AI generative specifiche per diverse industrie. La combinazione del supercomputer Nvidia Dgx H100, dell’Large Language Model nazionale e delle avanzate infrastrutture cloud di Fastweb garantirà sicurezza e gestione robusta dei dati, rispettando tutte le regole italiane ed europee applicabili.