WhatsApp, le note VOCALI non saranno più le stesse

Grazie ai nuovi aggiornamenti WhatsApp è diventata una piattaforma a tutto tondo, disponibile a qualsiasi tipo di funzionalità. La celebre applicazione di messaggistica oggi non ha rivali, sebbene durante gli ultimi anni Telegram gli sia stata incollata alle spalle.

Per ottenere questa leadership assoluta è stato necessario un netto cambiamento rispetto al passato. Il 2023 è stato fondamentale, soprattutto al fine di un grande rinnovamento sotto alcuni aspetti estetici ma soprattutto funzionali. Gli aggiornamenti riportati hanno introdotto delle nuove opportunità le quali ad oggi risultano pienamente integrate con l’intero sistema.

Gli utenti infatti non riescono a fare a meno di utilizzare WhatsApp per essere sicuri di salvaguardare la propria privacy e proprio sotto questo aspetto è arrivato l’ultimo update giusto una settimana fa.

WhatsApp e le nuove note vocali che possono essere ascoltate solo una volta

Chiunque abbia apprezzato in passato e ai giorni attuali i messaggi effimeri, non potrà fare diversamente con le note vocali. I messaggi audio di WhatsApp beneficiano adesso di una grande novità, ovvero della possibilità di essere ascoltati solo una volta.

La nuova opzione è stata introdotta dal colosso della messaggistica istantanea esattamente 10 giorni fa, con l’aggiornamento che è stato distribuito a tutti. Ora gli utenti possono inviare una nota vocale e, mentre la registrano, scegliere di selezionare un solo ascolto.

Basterà premere il tasto che comparirà di fianco una volta lasciata in registrazione la nota vocale con lo swipe verso l’alto. In questo modo chiunque non potrà salvare la nota o impostarla come importante per riascoltarla.