TIM sbanca a NATALE, le due Power costano 6 euro e arrivano a 150GB

Non deve essere stato facile mettere i bastoni tra le ruote ad un gestore forte come TIM negli ultimi anni eppure in molti ci sono riusciti. Soprattutto i gestori virtuali sembrano aver preso il sopravvento sul famoso provider, che però adesso vuole dare prova di forza con le sue migliori promozioni mobili.

Dopo aver concentrato gran parte dell’ultimo periodo a promuovere offerte di tipo fisso, TIM vuole tornare nel suo campo di battaglia. La telefonia mobile sta quindi per riscrivere le sue gerarchie, con il gestore italiano che vuole ritornare al primo posto nelle classifiche di gradimento.

Nel caso in cui questo dovesse avvenire, il merito sarà dichiaratamente di due promozioni che fanno parte della gamma Power. All’interno delle soluzioni in questione ci sono minuti, messaggi e giga in gran quantità con un regalo vero e proprio per gli utenti.

TIM, le migliori offerte si chiamano Power: ecco la Iron e la Supreme a partire da 6,99 €

Come volevasi dimostrare, il periodo natalizio risulta quello preferito da parte di TIM per riportare dalla propria parte i vecchi clienti. In realtà le due offerte che il gestore ha lanciato lo scorso mese di novembre sono destinate anche ai nuovi utenti, ma solo quelli che provengono da Iliad e dai gestori virtuali.

Partendo dalla Power Iron, ecco ogni mese minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi con 100 giga in 4G per 6,99 €. Segue la famosa Power Supreme Web Easy, che con un prezzo di 7,99 € al mese offre gli stessi contenuti tra messaggi ed SMS ma con ben 150 giga in 4G. Ricordiamo che il primo mese sarà gratuito.