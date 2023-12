Google offrirà agli utenti un chatbot IA personalizzato

Sembra essere decisamente il periodo di Google, con il colosso che sta spingendo tanto soprattutto nel mondo dell’intelligenza artificiale. esattamente qualche giorno fa, più precisamente la settimana scorsa, l’azienda ha presentato Gemini, nuovo modello linguistico che si occuperà di concorrere con ChatGPT. Ora però si scende ancora più nel particolare, visto che a breve Google potrebbe presentare Project Ellman, utile grazie alle sue capacità di intelligenza artificiale di nuova generazione.

Google sta lavorando ad un nuovo progetto: creare un chatbot personalizzato che sia in grado di rispondere a domande alle quali precedentemente era impossibile rispondere.

Secondo la fonte in questione, Project Ellman, che prende il nome dal critico letterario Richard David Ellmann, utilizzerà modelli linguistici di grandi dimensioni al fine di acquisire consapevolezza delle cose che gli vengono proposte.

Google, Project Ellman avrà a che fare anche con le foto

Eseguito in maniera corretta, Project Ellman potrebbe essere addirittura in grado di avere una conversazione con gli utenti sulla loro vita basandosi sulle loro foto sui risultati di ricerca. Chiaramente ci sarà bisogno di fornirgli i permessi di accesso a determinati dati. Questa nuova intelligenza artificiale di Google potrebbe rivestire il ruolo di narratore della propria vita.

Ad esempio questa nuova IA potrebbe riconoscere una “reunion” tra amici del liceo semplicemente guardando una foto. Almeno per il momento non ci sono troppe informazioni rispetto alla possibile data di rilascio, ma tutto dovrebbe procedere speditamente a partire dal 2024. Di certo seguiranno aggiornamenti costanti in merito alla situazione, con Google che non esiterà a rendersi partecipe di tante novità.