Truffa PERICOLOSA sulle e-mail, tentativo di phishing svuota il conto

Come potete leggere nel paragrafo sottostante sta girando una truffa in questi giorni che avrebbe dell’incredibile. Sono diverse le e-mail che sono state recapitate a più utenti italiani che sembrerebbero parlare di un incontro, proposto peraltro da una ragazza sconosciuta che inviterebbe i malcapitati ad iscriversi ad un sito di incontri.

Si tratta solo di un modo per estorcere loro i dati personali e quelli delle carte di credito, una volta che andranno a compilare il form di iscrizione al finto sito di incontri.

Truffa phishing, ecco l’inganno che gira nelle mail da giorni

“Ciao, sono Britney.

Ho deciso di farmi un regalo per il mio compleanno e di incontrare un uomo interessante.

Penso che tu possa essere esattamente la persona che stavo cercando e per caso ho trovato il tuo post.

Oggi ero in vena di festeggiamenti e ho deciso di fare un piccolo servizio fotografico spontaneo.

Guarda qui: – SITO TRUFFA –

Ti piacerà, è molto candido e spero che tu sia pronto per me.

Hai del tempo questa stasera?

Ti capisco bene, sei sotto shock per quello che stai vedendo, ma ti supplico di credermi, può capitare.

Non tutte le donne sono riservate e io sono una di quelle che non lo è. Non ho alcun limite.

Magari potremmo incontrarci in un posto molto accogliente e passare un po’ di tempo da soli. A seguire puoi trovare il link preciso del sito dove mi sono iscritta per i miei appuntamenti, ti aspetto lì con tanta voglia di conoscermi e di passare del tempo insieme.”