L’ormai noto operatore telefonico Iliad continua la sua espansione sul territorio italiano. L’operatore ha già aperto infatti numerosi store nel nostro paese. Ora Iliad è arrivato a quota 52 store ufficiali. Durante la giornata del 14 dicembre 2023, infatti, l’operatore ha inaugurato ufficialmente un nuovo Iliad Store a Lecce, in Puglia. Si tratta del terzo store di questa regione ed il primo presente in questa città.

Durante la giornata di ieri 14 dicembre 2023 l’operatore telefonico Iliad ha inaugurato un nuovo Iliad Store a Lecce. Come già detto in apertura, l’operatore in continua espansione sul territorio italiano e ora ha raggiunto ben 52 Iliad Store ufficiali in tutta Italia. Per la regione Puglia si tratta del terzo store dell’operatore.

I primi due Iliad Store sono stati infatti inaugurati in passato a Bari e a Casamassima. A Lecce, il nuovo store trova posto in Via Giuseppe Mazzini numero 55. Come segnalano i colleghi di Mondomobileweb.it, si tratta del primo flagship store della provincia di Lecce. Fino ad ora, infatti, in questa provincia erano stati aperti soltanto altre tipologie di store, come ad esempio gli Iliad Corner.

Anche presso il nuovo Iliad Store, saranno presenti le SIMBOX dove degli addetti specializzati veranno incontro ad ogni esigenza degli utenti per poter attivare una delle offerte mobile dell’operatore. Ricordiamo ad esempio che è ancora disponibile la super offerta denominata Iliad Flash 180. Quest’ultima ha un costo di appena 9,99 euro al mese ed include minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri e fino a 180 GB di traffico dati.