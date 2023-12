Anche Google, il motore di ricerca più diffuso e conosciuto a livello mondiale, apre le porte all’intelligenza artificiale, presentando ufficialmente il suo nuovo ed ambizioso progetto, Gemini.

Come risaputo, l’intelligenza artificiale nell’ultimo periodo sta affrontando uno sviluppo ed una crescita senza pari. Ogni settore della vita dell’uomo sembra voler sfruttare al meglio le innumerevoli potenzialità di questa incredibile tecnologia.

È proprio avvalendosi di questo nuovo strumento che Google ha deciso di lanciare Gemini, in risposta al famoso ChatGpt.

Google Gemini, una tecnologia dalle infinite potenzialità

Google Gemini è un tipo di intelligenza artificiale modulare. Essa è in grado di:

Comprendere riferimenti di natura sociale o culturale;

Fare rapidi collegamenti, sia logici che visivi;

Interpretare disegni, simboli, insomma tutto ciò che possiamo definire “reale”, persino la sua stessa posizione nello spazio;

Fornire informazioni utili e pertinenti in base alle richieste fatte dall’utente;

Comprendere varie lingue e rispondere di conseguenza;

Creare giochi, immagini e tanto altro partendo da un semplice comando testuale;

Risolvere puzzle, problemi complessi e molto altro ancora.

Insomma Gemini davvero sembra non conoscere limiti e le sue potenzialità sono praticamente infinite.

Tale tecnologia si presenta inoltre suddivisa in tre versioni, tra cui la più potente ed evoluta è sicuramente la Gemini Ultra.

Quest’ultima è infatti in grado di lavorare sulla base di vari input, anche visivi, grazie alla sua capacità multimodale. Capacità che ChatGPT non possiede, questa è una delle tante motivazioni per cui Gemini risulta essere migliore dell’app realizzata da Open AI. Inoltre, l’Ia di Google è riuscita anche a superare le capacità umane.