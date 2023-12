Diablo è una serie di videogiochi creata dalla Blizzard Entertainment, con un successo a livello mondiale, è considerata una delle serie migliori e più amate in assoluto che, proprio di recente, è arrivata alla sua quarta stagione.

La nuova stagione di Diablo IV, chiamata la Stagione del Sangue, darà la possibilità ai giocatori di immergersi in nuove missioni, affrontare nuovi nemici ed accedere ad altri contenuti completamente inediti.

Ma non è tutto !

Diablo 4: cosa ci aspetta dal 12 Dicembre?

La Stagione del Sangue di Diablo 4 ha recentemente presentato l’evento di fine anno, Il Morbo di Mezz’Inverno. Si tratta del primo evento a tempo limitato che inizierà il 12 Dicembre 2023, con in palio speciali ricompense e scontri con orrendi demoni.

In questa eterna lotta tra il bene e il male, gli avventurieri di Sanctuarium dovranno partecipare a sfide di alto livello e guadagnare personalizzazioni e nuovi equipaggiamenti per il proprio personaggio.

L’evento si svolge intorno a Kyovashad, qui i giocatori dovranno aiutare il bardo Gileon a sollevare il morale degli eroi di Sanctuarium, cacciando i demoni maligni che si celano nella neve. I partecipanti dovranno quindi esorcizzare i demoni per consentire a Gileon di migliorare il campo, ricevendo in cambio numerose personalizzazioni e altri oggetti speciali.

Inoltre, i partecipanti potranno recuperare Frammenti Appestati, Cimeli Perduti e altre risorse per sbloccare nuove ricompense.

In conclusione, il nuovo evento di Diablo 4, come detto, è già iniziato 12 dicembre e terminerà il 2 gennaio alle ore 19:00 italiane.

Non perdetevi questa nuova e terrificante avventura nel Morbo di Mezz’Inverno!