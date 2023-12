Diablo 4, rilasciato all’inizio dell’estate 2023 per PC e console Sony e Microsoft, ha ricevuto ampi elogi come uno dei migliori episodi della celebre serie di hack ‘n’ slash. Blizzard, con questa nuova iterazione, ha puntato a un ritorno alle origini, consegnando un action RPG ricco di contenuti e progettato per espandersi con il passare delle stagioni.

Un’analisi del desiderio di Blizzard di riportare la serie alle sue radici

Durante l’ultimo talk tenuto dal publisher, sono stati svelati i dettagli della tanto attesa patch 1.3.2 di Diablo 4, prevista per dicembre. Questo aggiornamento promette di arricchire ulteriormente l’esperienza a Sanctuarium, fornendo anche soluzioni a bug riscontrati nella precedente Stagione del Sangue. Inoltre, introdurrà la stimolante sfida del Mattatoio di Zir.

Per accedere al Mattatoio di Zir, i giocatori devono compiere una serie di passi. Prima di tutto, è necessario completare tutti i capitoli del Percorso Stagionale, dimostrando così di aver affrontato tutte le sfide della corrente Stagione del Sangue di Diablo IV. Una volta raggiunto questo traguardo, sarà possibile sbloccare la ricetta per creare un Sigillo Forgiato nel Sangue, elemento chiave per l’accesso al Mattatoio.

La natura esclusiva di questa sfida endgame ha come significato che il Mattatoio di Zir è riservato a una cerchia ristretta di giocatori dedicati e appassionati che hanno investito tempo e impegno nella Stagione del Sangue. Questa restrizione contribuisce a mantenere alta la difficoltà e a offrire un’esperienza di gioco appagante per coloro che cercano sfide avanzate.

Una volta ottenuto il Sigillo Forgiato nel Sangue, i giocatori possono far apparire il Canale Viscerale, aprendo le porte del temibile Mattatoio di Zir. Qui li attende una sfida intensa e frenetica, con un limite di tempo di soli 10 minuti per sconfiggere tutti i nemici, inclusi i temibili Cercatori di Sangue di Sire Zir.

Esclusiva sfida endgame nel mondo di Diablo IV

Il completamento del Mattatoio di Zir porta a ricompense significative. Ogni grado superato sblocca un Glifo unico chiamato “Lacrime di Sangue“, essenziale per affrontare le sfide sempre più difficili che si presentano. Tuttavia, potenziare questo Glifo richiederà più esperienza rispetto ai Glifi d’Eccellenza, garantendo una progressione sfidante anche oltre il completamento iniziale.

Oltre al Mattatoio di Zir, la patch 1.2.3 di Diablo IV introduce ulteriori miglioramenti e aggiustamenti. Tra le novità, spicca la possibilità di visualizzare in anteprima un elenco completo degli affissi possibili nel menu Incantamento tramite il pulsante “Vedi affissi possibili”. I punti esperienza dei Glifi ottenuti dalle Spedizioni da Incubo sono stati aumentati, offrendo ai giocatori un percorso di crescita più gratificante.

Tuttavia, il Mattatoio di Zir non è l’unica sorpresa di questa seconda parte della stagione. Il 12 dicembre arriverà anche Morbo di Mezz’inverno, promettendo ulteriori emozioni e contenuti per i giocatori di Diablo IV. Per ulteriori dettagli sulla patch e sulle novità, consulta le note della patch.

Il futuro di Diablo 4 è già delineato, con Blizzard che ha annunciato una prima espansione denominata “Vessel of Hatred“, prevista per il 2024. Tuttavia, il DLC è oggetto di discussione a causa del suo presunto costo, che potrebbe raggiungere i 100 dollari. Questo contenuto aggiuntivo introdurrà compagni controllati dall’intelligenza artificiale, aprendo forse la strada a funzionalità inedite con una stagione di anticipo.

Una riflessione sull’entusiasmo dei giocatori e sulle aspettative per il futuro della serie

L’entusiasmo dei giocatori è palpabile, e l’attesa per le nuove aggiunte e miglioramenti promessi da Blizzard continua a crescere. Diablo 4 sembra destinato a mantenere alto l’interesse degli appassionati, consolidando la sua posizione di rilievo nella lunga storia di successi della serie.