Le smart TV sono l’elettrodomestico più apprezzato e richiesto dal pubblico negli ultimi anni, in seguito sopratutto alla grandissima diffusione dei servizi di streaming online, i quali vanno a richiedere all’utente un dispositivo sempre connesso che faciliti l’accesso appunto al suddetto servizio. I produttori si sono adeguati agli standard del mercato, proponendo tantissimi modelli molto differenti tra loro, parlando di Toshiba possiamo apprezzarne uno in particolare: 50QF5D63DA.

La sigla indicata vi potrebbe dire davvero molto poco, ma si tratta di una smart TV con possibilità di vedere contenuti in 4K e tecnologia QLED, perfettamente compatibile con HDR10 e Dolby Atmos, il comparto audio è realizzato in collaborazione con Onkyo, gode del connettore HDMI 2.1 di ultima generazione (con supporto quindi al VRR), e la piena compatibilità con Amazon Alexa per il controllo con la voce.

Smart TV Toshiba, la versione da 50 pollici è economica

Il modello in questione viene commercializzato ad un prezzo di base molto conveniente, basti pensare infatti che il suo valore sarebbe di soli 419 euro, ma che allo stesso tempo Amazon ha deciso di ridurre ulteriormente per avvicinare il maggior numero di utenti all’acquisto: lo sconto applicato è di 20 euro, per arrivare così a spendere solamente 399 euro.

Data la natura di Smart TV, è quasi superfluo ricordare che è possibile installare applicazioni di streaming dei principali servizi, come Netflix, Amazon Prime ideo, Disney+ e DAZN, solamente per citarne alcuni. A differenza dei modelli di Sony o Samsung, il sistema operativo inserito al suo interno è il Fire TV, questi permette di integrare nativamente tutte le funzioni di Amazon, come appunto Alexa.