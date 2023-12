WhatsApp, i tre AGGIORNAMENTI migliori del 2023

Il primo aggiornamento che durante questo 2023 è piaciuto tanto agli utenti di WhatsApp ha riguardato sicuramente l’introduzione di una possibilità: inviare file multimediali in alta definizione. La piattaforma ha portato a tutti l’opportunità di inviare dapprima le foto in HD e poi anche i video. È stato implementato infatti un tasto apposito in fase di invio di una fotografia o di un filmato, così da recapitarlo al proprio interlocutore con una qualità superiore rispetto a quella standard.

Si tratta probabilmente di una fase embrionale di un progetto ben preciso di WhatsApp, che infatti ha in programma di lanciare un nuovo aggiornamento. Questo consentirà l’invio dei file multimediali in versione originale, per cui anche oltre l’HD.

WhatsApp, ecco gli altri due aggiornamenti che hanno fatto battere il cuore agli utenti ultimamente

Il secondo aggiornamento, probabilmente quello più emblematico dell’intero anno, riguarda l’aggiunta dei canali. Su WhatsApp è ora possibile coltivare i propri hobby entrando nei canali tematici che più si desiderano. Saranno solo gli amministratori a poter scrivere, caricando contenuti attinenti con la ragione dell’esistenza del canale stesso. Il progetto è alle prime battute e sta venendo pian piano migliorato da WhatsApp con nuovi aggiornamenti ulteriori.

Il terzo aggiornamento che sta consentendo a tutti di avere qualcosa in più su WhatsApp è quello delle note audio che si autodistruggono. Da circa una settimana è arrivato l’aggiornamento che consente a tutti di inviare una nota vocale che potrà essere ascoltata solo una volta. Tutto ciò che bisogna fare è inviare la nota vocale e lasciarla in registrazione premendo poi il tasto a destra con il numero 1 in un cerchietto.