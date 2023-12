La minaccia di catastrofi innescate da potenti tempeste solari è diventata oggetto di approfondito studio da parte di un team di ricerca internazionale, concentrandosi, in particolare, sui potenziali danni che tali eventi potrebbero infliggere alle linee ferroviarie. I risultati emersi dalle ricerche condotte presso l’Università di Lancaster suggeriscono che il rischio di interferenze magnetiche durante una tempesta solare potrebbe avere impatti significativi sul sistema di segnalamento ferroviario, sollevando la necessità di considerare attentamente questa eventualità.

Space Weather e sicurezza ferroviaria: il rischio raro ma devastante

Gli scienziati hanno individuato che i disturbi magnetici generati da una tempesta solare potrebbero alterare il funzionamento delle linee elettriche dei circuiti dei binari, con conseguenze dirette sui semafori ferroviari. Le simulazioni condotte evidenziano la possibilità che, a seguito di queste interferenze, i semafori possano improvvisamente cambiare colore, innescando situazioni potenzialmente pericolose e portando a incidenti gravi.

In particolare, le ricerche hanno identificato un malfunzionamento critico: il passaggio errato dalla luce rossa del semaforo a quella verde. Ciò potrebbe verificarsi anche durante tempeste geomagnetiche di intensità moderata, eventi che, secondo gli studiosi, si manifestano approssimativamente ogni decennio. Nonostante il periodo di ricorrenza possa sembrare lungo, è importante sottolineare che anche un singolo incidente ferroviario può causare danni estesi e irreparabili.

Cameron Patterson, primo autore dello studio, sottolinea l’importanza di riconoscere il rischio rappresentato dal cosiddetto “space weather” per il sistema di segnalamento ferroviario. Afferma che, nonostante tali eventi siano caratterizzati da una frequenza relativamente bassa, le loro conseguenze possono essere devastanti. Gli eventi ad alto impatto e bassa frequenza, per la loro natura imprevedibile, richiedono attenzione e preparazione, poiché ignorarli non rappresenta mai la soluzione migliore.

Affrontare la minaccia invisibile delle tempeste solari

In conclusione, la ricerca evidenzia la necessità di un approccio proattivo nella gestione del rischio legato alle tempeste solari per garantire la sicurezza del sistema ferroviario e non solo. La consapevolezza di questi potenziali scenari e la ricerca di soluzioni preventive sono fondamentali per mitigare il rischio e preservare la sicurezza delle infrastrutture e dei viaggiatori.