L’offerta promozionale di Vodafone nel settore della rete fissa, attiva fino al 14 dicembre 2023, offre ai nuovi clienti una significativa opportunità. Sottoscrivendo un piano in tecnologia FTTH, FTTC, ADSL o FWA, si riceverà un buono Amazon del valore di 100 euro. Questa promozione, visibile sul sito Vodafone con il banner “Esclusiva online: ZERO COSTI iniziali e un Buono Regalo Amazon.it da 100 euro“, rappresenta un’opportunità limitata disponibile solo fino al 14 dicembre.

Approfitta dell’esclusiva online per un buono da 100 euro

Oltre al vantaggioso buono Amazon, il costo di attivazione una tantum gratuito, originariamente lanciato durante il Black Friday e prorogato fino all’11 dicembre, è ora esteso fino al termine della promozione. Questo ulteriore incentivo è progettato per rendere ancora più conveniente l’adesione alle offerte di rete fissa Vodafone.

Per ottenere il buono Amazon, è necessario attivare un’offerta Vodafone in una delle tecnologie disponibili, tra cui FTTH, FTTC, ADSL o FWA. Le opzioni come Internet Unlimited e Casa Wireless+ sono ideali per chi cerca connessioni affidabili e soluzioni convergenti.

Dopo l’attivazione dell’offerta, entro 60 giorni verrà inviata un’email con un link al modulo online per richiedere il codice del buono Amazon. La richiesta deve essere completata entro il 29 febbraio 2024, e il buono sarà inviato automaticamente all’indirizzo email specificato.

Vodafone casa e le soluzioni Wireless per tutte le esigenze

È importante notare che questa promozione prevede la consegna di buoni regalo con un valore totale di 75.000 euro, e in caso di adesioni multiple, il premio sarà assegnato solo alla prima richiesta riuscita.

Vodafone offre una gamma di offerte in tecnologia FTTH, FTTC e ADSL, tra cui Internet Unlimited, Internet Unlimited V-MAX e Family Plan, ciascuna con caratteristiche e prezzi differenziati per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Nel settore FWA, Vodafone propone Casa Wireless+ e Casa Wireless+ Convergente, quest’ultima riservata ai già clienti Vodafone di rete mobile. Entrambe offrono chiamate illimitate e connessioni internet affidabili attraverso tecnologie 4G e 5G, insieme a vantaggi aggiuntivi come il kit FWA e tariffe scontate.

Vodafone soddisfa le tue necessità di connessione

Infine, per tutti i nuovi clienti di rete mobile Vodafone, l’attivazione di Internet Unlimited a prezzi personalizzati da 19,90 euro al mese offre non solo una connessione affidabile ma anche il beneficio del costo di attivazione una tantum gratuito.

Questa promozione dimostra l’impegno di Vodafone nell’offrire soluzioni convenienti e vantaggiose per soddisfare le esigenze di connettività dei clienti, rafforzando la sua posizione nel competitivo mercato delle telecomunicazioni.