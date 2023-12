Final Fantasy, celebre per la sua tradizione di storie indipendenti in ciascun capitolo, ha recentemente visto l’uscita di Final Fantasy 16, generando domande sulla possibilità di sequel o spin-off. Tuttavia, Square Enix ha dichiarato che al momento non ci sono piani per ulteriori sviluppi legati a questo titolo. Il motivo è che il team di sviluppo è stato recentemente sciolto.

La conferma è giunta direttamente da Naoki Yoshida, noto come Yoshi-P, il produttore del gioco, durante una conversazione con Famitsu. Ha chiarito che, ad eccezione del team dedicato al DLC, non ci sono più persone che lavorano su Final Fantasy 16. Yoshida ha affermato che ora preferisce concentrarsi su nuove sfide, applicando quanto appreso durante lo sviluppo di questo titolo.

Final Fantasy 16 si ferma così com’è?

L’intenzione di Square Enix sembra essere quella di non continuare la storia di Final Fantasy 16 con sequel o spin-off. Nonostante le chiare affermazioni riguardo al presente, Yoshida ha però aggiunto un tocco di incertezza per il futuro, dichiarando che ci potrebbe essere ancora una possibilità non ancora definita.

Il termine “sciolto”, in riferimento al team di sviluppo, non ha implicato licenziamenti. Esso indica piuttosto che le risorse umane sono state riallocate su altri progetti. Square Enix ha però recentemente rivelato nuovi dettagli sui DLC di Final Fantasy 16, focalizzandosi sulla storia di Clive, il protagonista. Hiroshi Takai, il Direttore del gioco, ha promesso che le espansioni offriranno un’immersione più profonda. Ha inoltre suggerito la presenza di nuovi nemici e elementi per rendere le battaglie più coinvolgenti.