TIM Power Iron e Supreme Web Easy, Vodafone perde: ecco 150 GB GRATIS

Non serve mettere in mostra la rete telefonica di grande qualità per attirare utenti dalla propria parte. Tutto questo è stato preso alla lettera soprattutto dai gestori virtuali che hanno monopolizzato il mondo della telefonia mobile negli ultimi tempi, mettendo sotto scacco grandi realtà del calibro di Vodafone e soprattutto TIM.

Dopo le grandi offerte che sono state proposte durante il corso di questo 2023, TIM ha voluto fare di più. Mancavano all’appello due grandi ritorni, ovvero quelli di due offerte Power. La prima è la Power Iron mentre la seconda, manco a dirlo, è la Power Supreme Web Easy.

TIM ha le due soluzioni migliori del momento: ecco le Power con tutto incluso nel prezzo

Si tratta di offerte molto simili tra loro che però cambiano sia per quanto riguarda il prezzo finale che per quanto riguarda il quantitativo di giga. La prima delle due comprende al suo interno minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori di ogni genere, con 100 giga disponibili per navigare in Internet. La seconda offerta è praticamente analoga ma vede ben 150 giga disponibili al suo interno.

La prima ha un prezzo di 6,99 € al mese, mentre la seconda arriva a 7,99 € al mese. TIM ha scelto di offrire un gran regalo ai suoi utenti: un mese gratis. Si comincerà dunque a pagare dal secondo mese in poi.

Ricordiamo che tale soluzione può essere sottoscritta solo ed unicamente da coloro che provengono da Iliad o da un gestore virtuale. Almeno per il momento non sembrano esserci restrizioni ulteriori.