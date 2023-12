Un altro regalo di Natale molto ambito quest’anno è sicuramente lo smartwatch. Attualmente ne esistono di diversi tipi, modelli e marche.

Ce ne sono di tutti i gusti, si parte da modelli da 20/30 euro fino ad arrivare a modelli di marche importanti, a oltre 600 euro. Oggi vogliamo parlarvi di Realme Watch 3, dispositivo di fascia media molto interessante, proposto su Amazon.

Realme Watch 3 ad un prezzo top su Amazon

Questo smartwatch dispone di uno schermo super ampio da 1.8 pollici. Dimensioni maggiori significano maggiore impatto visivo e più spazio per i contenuti, realme Watch 3 vanta un rapporto schermo-cornice del 67.5 percento, il 35 percento in più rispetto all’ultima generazione.

Non manca il monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7.Un sensore avanzato infatti tiene d’occhio il tuo cuore 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per aiutarti a capire la salute del tuo cuore e avvisarti in caso di anomalie, durante l’allenamento, potrai star certo che la frequenza cardiaca rimanga a un livello adeguato, al fine di ottimizzare la pianificazione del tuo fitness.

Monitora anche costantemente l’ossigeno SpO2I segnali PPG e la luce a infrarossi rilevano i livelli di SpO2 saturazione dell’ossigeno nel sangue mediante la misurazione della quantità di ossigeno nei vasi sanguigni. Ovviamente, come la maggior parte degli smartwatch, tiene monitorato anche il vostro livello di stress. Seguendo questo link è possibile acquistarlo al solo prezzo di 69.37 euro. Sicuramente un ottimo regalo per Natale, andate a dare un’occhiata al sito ufficiale della piattaforma.