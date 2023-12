Windows 11, il famoso sistema operativo di produzione di Microsoft Corporation, si prepara ad includere una nuova funzionalità, da tempo molto richieste dai suoi utenti. Si tratta della funzione di conteggio dei caratteri in tempo reale sull’app Blocco note.

Infatti, in occasione del debutto della versione 11 di Windows, Microsoft si è occupato di migliorare la suddetta app, e di conseguenza l’esperienza d’uso degli utenti.

Windows 11, arriva il conteggio dei caratteri in tempo reale

Con Windows 11, la funzione di conteggio dei caratteri in tempo reale è ora disponibile nella parte inferiore dell’interfaccia utente. Così che gli utenti possano immediatamente ottenere il feedback di quanto scritto.

Per attivare questa funzione, basta selezionare il testo che si intende analizzare, dopodiché la barra di stato mostra il conteggio dei caratteri sia per il testo selezionato che per l’intero documento. Se invece, non viene evidenziato alcun testo, verrà comunque visualizzato il conteggio dei caratteri dell’intero documento, così da avere sempre una visione chiara di quanto scritto.

Tuttavia le novità non terminano qui, infatti, oltre al conteggio caratteri, anche la sezione widjet è stata notevolmente migliorata.

Con la nuova versione di Windows gli utenti potranno visualizzare solo i widget, nascondendo il news feed e gli articoli visualizzati.

Non sappiamo ancora quando tutte queste funzionalità verranno rilasciate su larga scala, ma è probabile che ci sarà da attendere ancora qualche altro mese. Ad ogni modo siamo sicuri che ne sarà valsa la pena. Era da anni che gli utenti chiedevano un miglioramento della suddetta app e finalmente sembra che questo momento sia arrivato !