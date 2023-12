Durante la cerimonia dei The Game Awards 2023 a Los Angeles, SQUARE ENIX ha entusiasmato i fan di FINAL FANTASY XVI presentando un nuovo trailer che ha svelato i dettagli dei tanto attesi DLC a pagamento per il popolare gioco di ruolo d’azione disponibile su PlayStation 5. Il primo DLC, intitolato “Echoes of the Fallen“, è stato rilasciato sul PlayStation Store, mentre il secondo, denominato “The Rising Tide“, è previsto per la primavera del 2024. Gli appassionati hanno anche la possibilità di acquistare il Pass di Espansione di FINAL FANTASY XVI, che include entrambi i capitoli a un prezzo scontato.

Avventure epiche e bonus speciali con i Pass di Espansione

“Echoes of the Fallen” promette un’esperienza avvincente con una nuova trama, combattimenti emozionanti, armi e accessori inediti, un limite di livello superiore e molte altre sorprese. La storia inizia prima degli eventi culminanti del gioco base, quando misteriosi cristalli oscuri cominciano a circolare nel mercato nero. I giocatori si uniranno a Clive e al suo gruppo durante un’indagine che li porterà a scontrarsi con mercanti loschi e a esplorare la Guglia del Saggio, una torre abbandonata che custodisce segreti oscuri e pericolosi.

L’acquisto di “Echoes of the Fallen” o del Pass di Espansione offre agli appassionati bonus speciali, tra cui la Spada Potens, l’iconica arma di Cloud Strife di FINAL FANTASY VII, ora utilizzabile da Clive. Inoltre, gli acquirenti avranno accesso alla Bobina per Orchestrion “Away (1987)”, che consente di riprodurre una versione chip-tune della celebre traccia “Away” nel Rifugio del gioco.

Quanto al secondo DLC, “The Rising Tide“, promette di presentare nuove sfide e contenuti avvincenti, tra cui un epico confronto tra Clive e il leggendario Eikon Leviatano. Gli sviluppatori SQUARE ENIX sembrano impegnati a espandere il mondo di FINAL FANTASY XVI, offrendo ai giocatori un’esperienza di gioco continua e coinvolgente.

Un gioco incredibile che aspettiamo tutti

In conclusione, l’annuncio dei nuovi DLC ha sicuramente alimentato l’entusiasmo della community di FINAL FANTASY XVI. L’inserimento di storie e contenuti aggiuntivi promette di arricchire ulteriormente un titolo già amato, offrendo ai giocatori nuove prospettive e sfide intriganti. Resta da vedere come questi capitoli si integreranno nella trama esistente e come influenzeranno l’esperienza complessiva del gioco. I fan non vedono l’ora di immergersi nelle nuove avventure che FINAL FANTASY XVI ha in serbo per loro.