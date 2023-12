WhatsApp, la popolare piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta, sta per accogliere una serie di aggiornamenti significativi che rivoluzioneranno l’esperienza degli utenti su dispositivi Apple e Android. Il nuovo aggiornamento, attualmente in fase beta per i developer con la versione 23.25.10.71, introdurrà una funzionalità altamente attesa: i filtri.

L’annuncio di questa innovazione è stato preceduto dagli esperti di WABetaInfo, che hanno avuto l’opportunità di esplorare in anteprima una delle versioni di test dell’app. I filtri sono progettati per arricchire l’esperienza utente, offrendo un vantaggio significativo all’interno del servizio di messaggistica di Zuckerberg. Questi filtri promettono di semplificare ulteriormente la navigazione all’interno dell’app. La versione stabile dell’aggiornamento dovrebbe essere rilasciata nelle prossime settimane, raggiungendo tutti gli utenti e offrendo una modalità di utilizzo più organizzata ed efficiente.

Arrivano i filtri su WhatsApp

Il cuore di questa novità è la loro integrazione nella sezione degli aggiornamenti di stato. Una volta attivati, i filtri presenteranno una schermata aggiuntiva con un elenco verticale di tutte le novità. Questa disposizione strutturata migliorerà l’accessibilità e la facilità d’uso, risparmiando agli utenti prezioso tempo.

I filtri consentiranno una categorizzazione avanzata della schermata degli aggiornamenti di stato. Gli utenti potranno scegliere tra quattro voci: Tutti, Recente, Visualizzato e Disattivato. La prima opzione mostrerà gli aggiornamenti condivisi da tutti i contatti, la seconda li ordinerà in base all’orario di caricamento, la terza darà priorità agli aggiornamenti già visualizzati, mentre l’ultima aiuterà gli utenti a identificare gli aggiornamenti disattivati.

Sebbene la data del rilascio globale dell’aggiornamento non sia ancora chiara, tutto indica che dovrebbe essere questione di poche settimane. Questo periodo consentirà agli sviluppatori di rifinire gli ultimi dettagli, garantendo che l’aggiornamento sia pronto per l’uso su larga scala.

L’arrivo di questa funzionalità ha suscitato curiosità e interesse tra gli utenti di WhatsApp. E voi cosa ne pensate di questa nuova opzione di filtraggio sulla popolare piattaforma di messaggistica? Con i suoi filtri, WhatsApp si prepara a ridefinire l’esperienza utente. Inoltre, offre un maggiore controllo, facilitando la gestione degli aggiornamenti di stato. Resta da vedere come gli utenti accoglieranno e sfrutteranno questa innovazione che promette di rendere la piattaforma ancora più completa e user-friendly.