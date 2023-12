CoopVoce lancia la BOMBA di Natale, 200 GIGA a 7 EURO al mese

La qualità di un gestore si misura in tanti parametri fondamentali, come hanno insegnato nel tempo quelli più forti. Tra i provider che hanno scritto la storia recente della telefonia mobile in Italia ce ne sono alcuni degni di nota, tra i quali figura anche il buon nome di CoopVoce, gestore virtuale di ottimo livello.

L’azienda è stata in grado di prendere in mano le redini del gioco ormai qualche tempo fa, mettendo in netta difficoltà le altre realtà. Ancora oggi quando si parla di lealtà e soprattutto di risparmio, non si può che tirare in ballo CoopVoce. Il merito è stato delle grandi offerte che sono state viste durante gli ultimi anni, tutte piene di contenuti e con prezzi bassissimi.

Tra i fautori del leggero periodo di declino dei gestori più forti ci sono soprattutto i gestori virtuali, con CoopVoce a comandare la brigata. Il provider virtuale infatti ha destinato una nuova offerta agli tutti gli utenti che appartengono proprio ai provider più esperti. I prezzi saranno bassissimi; sarà proprio quella la chiave vincente, ovvero proporre tanti contenuti con costi mensili ridotti.

CoopVoce: torna la promo con 200 giga al mese

Si può notare tranquillamente sul sito web dell’azienda che è ritornata un’offerta stratosferica, almeno fino al prossimo 10 gennaio. La EVO 200 di CoopVoce è di nuovo disponibile e con un prezzo bomba.

Basteranno infatti 7,90 € al mese per sempre per avere il meglio. Si parte dai minuti illimitati verso tutti e si finisce con 1000 SMS e 200 giga in 4G per navigare in rete.