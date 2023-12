Euronics è una delle realtà del territorio con la quale potersi effettivamente confrontare, nell’ottica di raggiungere il massimo livello di risparmio, nel momento in cui si fosse effettivamente interessati alla tecnologia di ultima generazione, ed anche un risparmio che vada ben oltre le aspettative.

La campagna promozionale di questi giorni è una meraviglia assoluta, poiché è capace di integrare al proprio interno alcuni dei migliori prezzi del momento, oltre alle offerte più interessanti, legate sia alla tecnologia più spicca e di facile fruizione, come gli smartphone, che proprio i grandi elettrodomestici.

Euronics, la tecnologia è praticamente gratis con queste offerte

E’ tempo di SottoCosto anche da Euronics, e non solo da Unieuro, con la possibilità comunque di accedere ad una serie di sconti mai visti prima, come ad esempio lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro, che oggi ha un costo di 219 euro. Tra gli altri top di gamma che potrete acquistare a prezzi relativamente convenienti, troviamo anche iPhone 15, che viene commercializzato a 899 euro, oppure anche Galaxy S23 Ultra, disponibile a 999 euro, corredato con il comodissimo pennino per l’utilizzo di vario genere.

Uno smartphone dall’eccellente rapporto qualità/prezzo è dietro l’angolo per tutti, infatti tra i prodotti che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, troviamo Redmi Note 12 Pro, in vendita a 219 euro, oppure anche Motorola Edge 30 Neo a 229 euro, per finire con Oppo A78, che viene commercializzato a 189 euro. Se volete risparmiare al massimo potete farlo anche tramite il sito ufficiale, disponibile a questo link.