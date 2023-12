L’app di messaggistica maggiormente diffusa in tutto il mondo è WhatsApp, il client di casa Meta è infatti onnipresente e gira praticamente sulla totalità degli smartphone e tablet presenti in circolazione, tutto è ovviamente merito di Meta e del team che si occupa dello sviluppo dell’applicazione che si impegna a tenerla sempre al massimo in termini di funzionalità ed usabilità, il tutto grazie ad una campagna di aggiornamenti costante e ben strutturata.

Ciò ha reso WhatsApp la chat istantanea da battere, le altre aziende infatti si contendono il podio ma spodestare il colosso verde sembra ormai quasi impossibile, grazie al team di sviluppo che ogni giorno se ne inventa una nuova ma funzionale, basti pensare ai recenti aggiornamenti come le foto in HD, i vocali a velocità variabile o l’invio di file di grosse dimensioni.

Finalmente arrivati gli audio effimeri

Dopo una lunghissima attesa WhatsApp ha deciso di introdurre gli audio effimeri, le foto e i video infatti sono arrivati nel lontano 2021 e sono stati molto graditi dalla community, per gli audio però è servito attendere molto ma ora l’attesa è finita, infatti quando ora andate a registrare un audio e scorrete il dito verso l’alto per mandare in automatico la registrazione, apparirà il classico logo dei messaggi effimeri, dunque un numero uno inscritto in una circonferenza semi-tratteggiata, cliccandoci l’audio diventerà effimero.

WhatsApp si è detta soddisfatta della novità sottolineando i suoi possibili impieghi, ad esempio per tutelare la privacy se state comunicando dei dati sensibili ad un amico per un acquisto online o anche se state banalmente organizzando una festa a sorpresa.