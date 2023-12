Arkane Lyon, studio francese per lo sviluppo dei videogiochi, ha letteralmente impazzire i fan con la presentazione di Marvel’s Blade.

Il videogioco, presentato l’8 dicembre 2023 ai The Games Awards 2023 è un grande motivo di orgoglio per lo studio che finalmente potrà donare ai fan un progetto su Blade.

Dinga Bakaba, direttore di Arkane Lyon, ha mostrato tutto il suo entusiasmo per l’iniziativa scrivendo alcune informazioni sul videogioco sulla piattaforma X. Tra i vari dettagli sappiamo quindi che: “Facciamo un immersive sim single player con tutto quello che ci piace” che: ‘Ok, e facciamo che sia un gioco su Blade, in terza persona, nella nostra folle versione di Parigi!’ e che: ‘E in qualche modo questo sogno folle è destinato davvero a realizzarsi? È surreale’.

Bakaba ha anche aggiunto: Da bambino di origini miste, sentivo un legame speciale con Blade, un eroe con una doppia discendenza. L’opportunità di dare la nostra interpretazione a questo personaggio è un mio sogno e una sfida che il nostro team abbraccia con passione. Non potremmo essere più felici di mettere i giocatori nei panni di Blade, mentre diventa il campione della mia città natale, Parigi, un palo alla volta.’

Marvel’s Blade, tutte le informazioni sull’attesissimo videogioco

Non ci sono ancora molte informazioni a riguarda, non si conosce ad esemopio nemmeno la data d’uscita.

Tutto quello che si sa è che sarà ambientato a Parigi e che sarà un gaming in terza persona.

Nessuna informazione nemmeno per quanto riguarda le piattaforme in cui uscirà. Essendo un personaggio Marvel, quest’ultima potrebbe spingere per sviluppare il videogioco su più piattaforme, comprendendo anche PlayStation5.