X, ex Twitter, diverrà presto anche ex social network. Elon Musk e la CEO Linda Yaccarino vedranno presto realizzato il sogno della creazione di un hub finanziario, dove gli utenti potranno effettuare passaggi di denaro tra i diversi account ed altre operazioni.

Ancora non vi sono notizie ufficiali, tuttavia l’imprenditore ha fatto intendere, durante una riunione avvenuta con i dipendenti, che fra non molto questo obiettivo tanto desiderato da anni prenderà forma. L’idea di Musk infatti ha fondamenta “antiche”. Risale alla fine degli anni 90, quando lavorò su quello che ancora era il progetto di PayPal, di cui è fondatore. Nel ’99 aprì una delle prime banche online, chiamata X.com, che però fu chiusa l’anno seguente. Purtroppo, la roadmap di PayPal non segui la direzione prevista da Musk, che abbandonò la nave e decise di proseguire verso un’altra strada.

Per Elon Musk X non è mai stato un social

Dopo ben 23 anni, Elon Musk ritorna alle origini decidendo di compiere la sua volontà utilizzando X, nome che appunto riprende la sua vecchia azienda. La sua idea su PayPal era quella di trasformarlo in un servizio bancario completo, cosa mai avvenuta. X diventa così la sua occasione di riscatto.

Il progetto prevede che almeno una parte della sua realizzazione entro la fine del prossimo anno, grazie anche al sostegno della Iaccarino. Attraverso la modifica del social si darà possibilità a chiunque sia iscritto sulla piattaforma di avere a che fare con il denaro e con i titoli finanziari. Non si tratterà quindi di inviare semplicemente una somma precisa ha qualche amico, ma diventerà una sostituzione valida del conto corrente più tradizionale.

Nel frattempo, si sta lavorando per ottenere le licenze necessarie per avviare il servizio negli Stati Uniti. Musk si è detto molto fiducioso e crede che tra pochi mesi avrà il lascia passare per la sua attività. Dopo l’approvazione da parte delle autorità, dovrà però convincere le persone che la sua banca è la migliore esistente per la gestione delle finanze personali. È proprio qui che si nasconde l’insidia del progetto. Essendo qualcosa di nuovo e trattando di una cosa così importante come le spese il denaro degli utenti, in molti saranno scettici e inizialmente sull’efficienza di X. Per sapere sei il progetto avrà di nuovo la stessa sorte dovremmo quindi aspettare almeno un anno.