Il mondo paranormale di Anthology of Fear avvolgerà tutti i giocatori Sony con il debutto del titolo su PlayStation 4 e PlayStation 5. Il gioco è disponibile sulla console nipponica dopo aver appassionato i giocatori PC, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S.

Il titolo si configura come un horror psicologico all’interno del quale i giocatori potranno perdersi in una realtà ambigua e multidimensionale. La trama gira intorno ad una scomparsa avvenuta in circostanze misteriose con il giocatore che si troverà davanti a differenti versioni della stessa storia.

Il team di sviluppo congiunto ha visto i ragazzi di OhDeer Studio e 100 GAMES collaborare per realizzare il titolo. Il successo di questa storia assolutamente paranormale è sottolineato anche dalle recensioni positive su Steam con il 70% di gradimento. Inoltre, su YouTube, sono tantissimi i video gameplay che vedono gli YouTuber impegnati a finire il gioco.

Anthology of Fear, il titolo horror psicologico, arriva sulle console Sony dopo l’ottima accoglienza su PC e console Microsoft

Il gameplay di Anthology of Fear si basa su una prospettiva in prima persona per rendere ancora più immersivo e coinvolgente il tutto. I giocatori dovranno esplorare le varie aree per trovare indizi utili a risolvere i vari puzzle ambientali.

I vari capitoli permetteranno di scoprire le varie prospettive dei differenti personaggi e arrivare alla soluzione del caso. In totale saranno necessarie circa cinque ore per completare l’avventura.

Come confermato da Rafał Jelonek, COO di Ultimate Games: “È un gioco horror ricco di esperienze paranormali e tragiche, in cui il giocatore si trova anche di fronte a un’atmosfera di sincerità e a vari elementi spiacevoli del subconscio umano. La storia intrigante, così come le grafiche eleganti e la colonna sonora adattata alla situazione attuale, sono responsabili della tensione e dell’atmosfera specifica. I creatori di Anthology of Fear hanno anche deciso di fare riferimento ai problemi dei gravi disturbi mentali“.