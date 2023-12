Se state cercando un regalo di Natale utile e che possa far contento un membro della vostra famiglia e non solo, la piattaforma Amazon ha sempre tantissimi prodotti in offerta speciale.

Per esempio oggi vogliamo parlarvi della friggitrice ad aria Xiaomi, modello Pro, proposta sulla piattaforma di e-commerce con oltre il 20% di sconto. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Xiaomi: friggitrice ad aria in offerta su Amazon

Questa friggitrice ad aria dispone di un volume ottimale, 4 Litri con capienza sufficiente per cucinare ogni giorno piatti anche per 5 persone e griglia per un uso più efficiente dello spazio di cottura. Potete accedere all’app Xiaomi Home per oltre 100 ricette intelligenti anche un principiante può cucinare senza problemi; gusta vari pasti durante tutta la settimana con ricette nutrienti e salutari.

La circolazione dell’aria riscaldata a 360° e la potenza di riscaldamento a 1.600 W consentono un rapido aumento della temperatura e una distribuzione più bilanciata del calore all’interno della friggitrice. Otterrete una cottura efficiente che espelle il grasso all’interno del cibo, mantiene il succo e i nutrienti, senza bisogno di aggiungere olio, Cibo sano e a basso contenuto di grassi per il tuo piacere di mangiare.

La temperatura può essere regolata con precisione tra 40 °C e 200 °C. La friggitrice ad aria può anche fermentare, scongelare e cuocere frutta, verdura e carne. La friggitrice ad aria integra le funzioni di vari elettrodomestici da cucina, come forno, essiccatore per frutta, macchina per lo yogurt, ecc. In questo periodo potete acquistarla sulla piattaforma seguendo questo link al prezzo di 88.99 euro.