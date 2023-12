Da ieri, 6 dicembre, Very Mobile ha introdotto una rivoluzionaria modalità di attivazione per i nuovi utenti che acquistano online una SIM o una eSIM. La novità consiste nell’utilizzo dello SPID, ovvero il Sistema Pubblico di Identità Digitale, un’identità digitale pubblica che semplifica l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione/imprese.

Very Mobile e l’innovativa modalità con SPID

Sulla pagina ufficiale di Very Mobile è stata creata una nuova sezione denominata “SPID” nella categoria “Acquistare”. Gli utenti interessati a questa innovativa modalità dovranno procedere all’acquisto della SIM sul sito, attendere la consegna e poi avviare il processo di attivazione. Nel caso dell’acquisto di una eSIM, non sarà necessario attendere la consegna a domicilio.

Per completare l’attivazione, gli utenti dovranno scaricare l’app ufficiale di Very Mobile e selezionare l’opzione “Attiva SIM”. Successivamente, inserendo il proprio codice fiscale e le ultime cinque cifre dell’ICCID della SIM, sarà possibile scegliere l’utilizzo dello SPID. Questo nuovo metodo di autenticazione si aggiunge alle opzioni più classiche, quali il caricamento dei documenti personali e la registrazione di un video per il riconoscimento.

SPID e telecomunicazioni, un’aggiornamento in vista per tutti

Lo SPID si presenta come uno strumento incredibilmente utile per accedere comodamente da Internet, via app e browser, a servizi dedicati al cittadino. Dallo scorso ottobre, l’AGCOM ha confermato la possibilità di attivare SIM e MNP con SPID, CIE e CNS, semplificando il processo di identificazione e accesso a una scheda telefonica e contrastando il fenomeno dello SIM swapping.

Questa innovazione non riguarda solo Very Mobile: gradualmente, gli operatori italiani si stanno adeguando a questa nuova decisione. Dal 6 dicembre 2023, è Very Mobile a permettere l’attivazione di SIM con SPID, aprendo le porte a una modalità più veloce e sicura.

Il futuro digitale delle telecomunicazioni

L’introduzione dello SPID nell’attivazione delle SIM rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione completa delle telecomunicazioni. Very Mobile, abbracciando questa evoluzione, offre ai suoi utenti una modalità di attivazione più rapida e conveniente. Con la possibilità di utilizzare l’identità digitale pubblica, si apre la strada a un’esperienza più moderna e sicura nell’ambito delle telecomunicazioni. È evidente che il settore sta abbracciando progressivamente le nuove tecnologie per semplificare i processi e garantire una connessione affidabile e accessibile a tutti.