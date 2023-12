In questi giorni in cui tutti gli italiani stanno pensando al regalo di Natale perfetto per la propria famiglia ed amici, la piattaforma Amazon sta proponendo tantissimi prodotti a prezzi scontati.

Un esempio sono sicuramente le cuffie Realme Buds Air 3 Neo, proposte con uno sconticino interessante. Scopriamo insieme le caratteristiche tecniche ed il prezzo.

Realme Buds Air 3 Neo in offerta su Amazon

Più semplice rispetto alle Buds Air 3, quella delle Realme Buds Air 3 Neo è una confezione essenziale ma con tutto ciò che serve. Molto bello ed elegante il design delle Buds Air 3 Neo, che non si distaccano troppo da quello del modello più costoso, ma che hanno comunque una loro originalità e questo è definito soprattutto dai materiali.

Le funzioni smart che potete trovare sulle Buds Air 3 Neo sono come sempre solide e concrete, grazie ai controlli touch presenti. Il tutto si svolge tramite la sempre ottima applicazione Realme Link. Ottima la gaming mode, che aiuta a ridurre il ritardo in cuffia fino a 88 ms. Tornando alla connettività, il Bluetooth 5.2 si dimostra effettivamente stabile e concreto, dunque non ci sono problemi in merito.

Il punto di forza di queste cuffie Realme è il comparto audio, senza alcun dubbio. Infatti, le Buds Air 3 Neo suonano veramente bene, quanto meno bene quanto cuffie che costano il doppio del loro prezzo. Suono pulito, senza sbavature e poi c’è il supporto al Dolby Atmos, che in alcuni contesti può fare la differenza. Anche in chiamata si dimostrano affidabili e ci sentono molto bene. Potete trovarle al prezzo di 37.98 euro seguendo questo link.