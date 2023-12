Nikita Buyanov, dal suo piccolo studio nei sobborghi di San Pietroburgo, ha tracciato i contorni di quello che sarebbe diventato un fenomeno videoludico di portata globale: Escape from Tarkov. Quello che probabilmente non avrebbe mai immaginato è che questo titolo avrebbe dato vita a un genere completamente nuovo, suscitando l’interesse dei giganti del settore videoludico, desiderosi di catturare la prossima grande tendenza di mercato. La corsa verso gli extraction shooter sembra essere diventata una febbre, ispirata dal successo di Battlestate Games, ma finora nessuno è riuscito a replicarne completamente il successo.

Persino Tencent, un colosso nel panorama videoludico, sta per gettarsi nella mischia con Exoborne, uno sparatutto multi giocatore in terza persona che è stato ufficialmente annunciato durante i The Game Awards 2024. Questo titolo, sviluppato da Sharkmob, si inserisce nel filone degli extraction shooter, offrendo una prospettiva unica in un futuro non troppo lontano, dove eventi climatici estremi hanno spinto l’umanità sull’orlo del collasso.

Le novità Exoborne

Il trailer cinematografico presentato durante l’evento non si è soffermato sui dettagli di gameplay, ma ha dato un assaggio dell’ambientazione del gioco. Exoborne si presenta come un extraction shooter fortemente incentrato sul PvP, con un elemento distintivo rappresentato dagli eventi atmosferici estremi che influenzano dinamicamente il corso delle partite. Tempeste di fulmini improvvisi, giganteschi tornado attraversanti la mappa: questi elementi aggiungono una nuova dimensione strategica e tattica al genere.

Il creative director di Sharkmob, Petter Mannerfelt, ha sottolineato come gli effetti atmosferici non saranno semplici decorazioni, ma avranno un impatto significativo sulle partite. Le tempeste potrebbero ribaltare l’esito di uno scontro, mentre i tornado offriranno opportunità di movimento e tattiche avanzate. La verticalità delle ambientazioni sarà cruciale negli scontri a fuoco, introducendo una freschezza alla formula degli extraction shooter.

Nonostante segua il copione tradizionale degli extraction shooter, Exoborne cerca di differenziarsi con il suo approccio unico agli eventi atmosferici e alla verticalità del gameplay. Le partite si concentrano sulla ricerca di loot in una mappa a mondo aperto, con l’aggiunta di una variabilità data dagli elementi climatici.

Maggiori dettagli sull’extraction shooter

Il gioco si muove tra accessibilità e tattica, secondo le dichiarazioni di Mannerfelt, cercando di raggiungere un equilibrio che lo differenzi da altri sparatutto simili. L’importanza delle squadre è evidenziata, ma è possibile affrontare le incursioni anche in solitaria.

Oltre alle sfide rappresentate dagli altri giocatori, Exoborne prevede un ambiente ostile, con nemici sparsi e avversari speciali nelle zone più pericolose. Il protagonista del trailer si trova di fronte a uno di questi avversari speciali, alimentando le speculazioni sulla presenza di boss controllati dall’AI, ma il team di sviluppo mantiene ancora un velo di mistero su questo aspetto.

Il focus principale del gioco è sull’ottenimento di armi ed equipaggiamenti migliori, con un ruolo chiave riservato agli Exo-rig, esoscheletri che conferiscono abilità speciali ai giocatori. Sharkmob ha mantenuto segreti molti dettagli su questo aspetto, ma si prevede che gli esoscheletri offriranno specializzazioni di squadra, migliorando le abilità e la mobilità dei giocatori.

Exoborne offre anche un sistema complesso di creazione e personalizzazione di armi ed equipaggiamenti, incentrato sul materiale raccolto durante le partite. Le missioni legate a personaggi visitabili tra un match e l’altro sembrano richiamare il modello di Escape from Tarkov, suscitando la speranza di una trama avvincente che si sviluppa nel corso degli aggiornamenti del gioco. Mentre il gioco è ancora in fase di sviluppo, è chiaro che Sharkmob sta cercando di portare innovazione in un genere consolidato, e solo il tempo dirà se Exoborne sarà in grado di replicare il successo del suo predecessore e di affermarsi come un punto di riferimento nel mondo degli extraction shooter.