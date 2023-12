I team di Level Infinite e Hotta Studio hanno annunciato il debutto di una nuova ed inedta collaborazione per Tower of Fantasy. Il titolo MMORPG open-world free-to-play vedrà nel corso del 2024 l’arrivo dei leggendari personaggi di EVANGELION.

Grazie a questa partenership, sul titolo futuristico sarà possibile ammirare i protagonisti umani e robotici dell’acclamato anime. Il team composto da Shinji Ikari, Asuka Langley Soryu e Rei Ayanami e l’iconico Evangelion Test Type-01 approderanno nel gioco per aiutare i Wanderer nella lotta contro le forze oscure.

La collaborazione tra Tower of Fantasy e EVANGELION permetterà di sbloccare una serie di contenuti unici che faranno la gioia di tutti i giocatori. Gli utenti potranno giocare con simulacri disponibili solo per tempo limitato, storie appositamente sviluppate e avere accesso ad abiti e veicoli personalizzati.

Inoltre, i due team di sviluppo hanno anche anticipato alcune novità in arrivo con il prossimo aggiornamento. A partire dal 21 dicembre verrà rilasciata l’espansione 3.5 intitolata Electrifying Winter Rhapsody.

La storia andrà ad arricchire la trama principale di Tower of Fantasy e sarà incentrata sugli abitanti del Dominio 9 che e sulla campagna di ricerca sul Darkform. Tuttavia, gli sviluppi porteranno ad affrontare nuovi nemici e il temibile boss Dark Wretch: Forlorn Minister.

Il divertimento sarà assicurato grazie alle nuove sfide e alle ricompense uniche che saranno sbloccate grazie a questo update. Inoltre, per rimanere sempre aggiornati su tutti i continui update per Tower of Fantasy è possibile collegarsi al sito web ufficiale.