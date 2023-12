A partire dal 8 dicembre, la Francia ha annunciato una sorprendente decisione riguardo alle applicazioni di messaggistica. I ministri, sia per le organizzazioni che per gli utenti privati, sono stati proibiti dall’uso di WhatsApp, Signal e Telegram, tre delle piattaforme più popolari. Al loro posto, un comunicato governativo del 22 novembre firmato dal primo ministro Elizabeth Borne ha istruito l’utilizzo del servizio di messaggistica di una startup francese chiamata Olvid.

Una confronto dettagliato delle funzionalità

Sebbene Olvid sia poco conosciuta al di fuori degli esperti di crittografia e abbia vinto competizioni per startup, si presenta come “l’applicazione di messaggistica più sicura al mondo“. Questa affermazione è sostenuta dal fatto che, per registrarsi, non è richiesto né il numero di telefono né l’indirizzo email, e durante l’uso dell’app, non è necessario condividere l’elenco dei contatti. Inoltre, l’identità dell’utente non viene trasmessa ai server; nome e cognome rimangono memorizzati localmente sullo smartphone. Questo livello di privacy è unico, poiché neanche le due persone coinvolte in una conversazione sono consapevoli dello scambio di messaggi, a meno che non decidano di rivelarlo.

La comunicazione attraverso Olvid avviene tramite lo scambio di un QR Code, il che solleva domande sulla praticità e sulla sicurezza di questa modalità. Tuttavia, la startup enfatizza la libertà degli utenti di non dover fornire un numero di telefono o una mail, permettendo anche l’utilizzo senza SIM, poiché gli scambi di messaggi avvengono attraverso Internet.

Il cambiamento nella comunicazione online

Il funzionamento di Olvid include la condivisione di un QR Code personale con la persona desiderata, iniziando idealmente attraverso piattaforme come WhatsApp. Olvid è disponibile su smartphone Android e iOS, e l’accesso avviene cliccando su un QR Code inviato sotto forma di link. Una volta accettato l’invito, gli utenti possono iniziare a chattare, utilizzando molte delle funzionalità presenti in altre app di messaggistica.

L’esperienza di Olvid è principalmente gratuita, consentendo agli utenti di inviare e ricevere messaggi con allegati, creare gruppi e ricevere chiamate, anche se non è possibile effettuarle. Per accesso a funzionalità avanzate e la possibilità di utilizzare l’app su più dispositivi, è richiesto un abbonamento mensile di 4,99 euro.

Sicurezza vs. usabilità: il dilemma di Olvid nell’equilibrio perfetto

Tuttavia, le dimensioni limitate della popolarità di Olvid sollevano preoccupazioni sulla sua affidabilità e sicurezza, specialmente in confronto a piattaforme più consolidate come Signal, WhatsApp e Telegram. Alcuni esperti di sicurezza informatica ritengono che la diffusione ancora ridotta di Olvid potrebbe renderla meno sicura rispetto alle alternative ben stabilite.

Il governo francese ha deciso di adottare Olvid, suggerendo problemi di sicurezza con Signal come giustificazione. Tuttavia, questa affermazione è messa in discussione da esperti del settore, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla reale necessità di una transizione verso Olvid. L’articolo sottolinea la complessità delle decisioni governative riguardo alla sicurezza delle app di messaggistica e la necessità di una valutazione approfondita delle piattaforme emergenti prima di essere adottate su larga scala.