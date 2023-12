Il magnate dell’innovazione Elon Musk sta attualmente canalizzando la sua determinazione e risorse finanziarie verso una nuova frontiera dell’intelligenza artificiale (IA). La sua ultima impresa, xAI Corp, fondata la scorsa estate e ufficialmente lanciata sul mercato a inizio novembre, è ora al centro dell’attenzione con l’ambizioso obiettivo di raccogliere la considerevole somma di 1 miliardo di dollari per alimentare il suo sviluppo.

Una primaria questione di fondi

Le informazioni fornite nella documentazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) rivelano che, fino ad ora, sono stati raccolti 134,68 milioni di dollari per xAI Corp. Tuttavia, per raggiungere l’ambizioso obiettivo finanziario di Musk, mancano ancora all’appello 865,32 milioni di dollari. Un divario significativo che Musk intende colmare per sostenere appieno la crescita e l’innovazione della sua società di intelligenza artificiale.

Per raggiungere questa cifra, Musk ha stabilito che saranno accettati esclusivamente contributi di almeno 2 milioni di dollari ciascuno da parte degli investitori esterni. Questo approccio mirato suggerisce una strategia finalizzata a coinvolgere investitori di spicco e a garantire che i fondi raccolti siano di una dimensione significativa per sostenere gli ambiziosi piani di xAI Corp.

Un aspetto rilevante di questa raccolta di fondi è che si sta svolgendo in un contesto in cui xAI Corp sta cercando di porsi come risposta a OpenAI, un’organizzazione precedentemente cofondata da Musk nel 2015 e dalla quale si è separato tre anni dopo. Il finanziamento e la direzione di xAI Corp fino ad oggi sono stati in gran parte avvolti nel mistero, con l’unico dettaglio noto riguardante il coinvolgimento degli azionisti di X, a cui è stato assegnato il 25% delle azioni.

Grok, il Large Language Model di xAI Corp

La documentazione della SEC rivela anche che “l’emittente ha stipulato un accordo vincolante ed esecutivo per l’acquisto e la vendita del totale rimanente sopra elencato da vendere”. Secondo Axios, ciò potrebbe suggerire che Musk abbia già raccolto l’intero importo richiesto, anche se ciò non è stato confermato ufficialmente.

xAI Corp non è solo una società di intelligenza artificiale, ma un progetto nato per rispondere alle domande esistenziali dell’umanità. Il suo Large Language Model (LLM), denominato Grok, è descritto sul sito ufficiale come un’IA modellata sulla “Guida galattica per gli autostoppisti“, facendo riferimento ai libri di Douglas Adams. Il chatbot, denominato Grok, estrae informazioni in tempo reale da X per fornire risposte intelligenti ed è attualmente disponibile in anteprima agli abbonati Premium Plus di X.

Musk, oltre a perseguire le ambizioni di xAI Corp, continua ad espandere la sua influenza nel settore tecnologico con l’evoluzione della piattaforma di social media, X. L’introduzione di due nuovi abbonamenti, X Basic e X Premium Plus, sottolinea la sua volontà di innovare anche in questo ambito. Tali abbonamenti variano dai 3 euro al mese ai 16 euro al mese, offrendo diverse opzioni e privilegi agli utenti. L’approccio di Musk include anche l’introduzione di un abbonamento premium simbolico di 1 dollaro l’anno in alcuni Paesi per contrastare i bot e il desiderio di trasformare X in una piattaforma con funzionalità finanziarie complete.

Il futuro di xAI Corp: tra raccolta fondi e aspirazioni di leadership

In conclusione, la ricerca di finanziamenti per xAI Corp non solo evidenzia la determinazione di Elon Musk a spingere l’innovazione nel campo dell’IA, ma rappresenta anche un passo cruciale per il futuro di xAI Corp e le sue aspirazioni di leadership nel settore. La diversificazione delle sue iniziative, che spaziano dall’intelligenza artificiale alla trasformazione di piattaforme sociali, conferma la sua presenza dinamica e il suo impatto nella scena tecnologica globale. Resta da vedere come questa raccolta di fondi plasmerà il futuro di xAI Corp e come contribuirà al panorama più ampio dell’innovazione tecnologica.