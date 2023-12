WindTRE , la lista delle 5 PROMO con GIGA senza limiti per Natale

Sono diversi i gestori che ogni volta provano a fare delle loro promozioni le migliori in assoluto nel mondo mondo della telefonia mobile. Gli ultimi anni hanno messo in evidenza soprattutto alcune realtà, le quali oggi si dimostrano come consolidate al 100%. I provider di un tempo però hanno bisogno di difendersi dagli attacchi continui dei gestori virtuali, che si sono moltiplicati fino a diventare molti di più rispetto agli operatori che nacquero anni addietro. Ora come ora una delle aziende che sta riuscendo a rispettare le aspettative in gran parte è sicuramente WindTRE.

Gli utenti che si aspettavano un ritorno di fiamma da parte di questo provider, sono stati ripagati dell’attesa. Effettivamente il gestore è stato in grado di promuovere diverse offerte nell’ultimo periodo, mettendone tante a disposizione dei nuovi clienti. WindTRE vuole dunque dimostrare di essere ancora uno dei migliori a colpi di contenuti e con prezzi molto più bassi del solito. Il modo giusto per dimostrarlo è quello di far vedere 5 delle sue migliori promozioni, tutte disponibili a dicembre.

WindTRE, le migliori 5 offerte del momento: si arriva a giga senza limiti

La prima offerta disponibile è la celebre GO 150 Flash+ Digital, che include minuti senza limiti, 200 messaggi e 150 giga per navigare sul web in 4G, tutto per 8,99 €.

Le altre due offerte che seguono, ovvero la Super 5G e la Start 5G, sono praticamente uguali ma cambiano nel prezzo. La prima costa 9,99 € al mese, mentre la seconda 12,99 € al mese. Offrono minuti senza limiti, 200 messaggi e 100 giga in 5G.

La quarta offerta è invece diversa, siccome per 14,99 € al mese questa Full 5G offre minuti senza senza senza limiti, 200 messaggi e 200 giga in 5G. L’ultima promo è la Unlimited 5G con tutto senza limiti a 29,99 € al mese.