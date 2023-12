Tutti gli utenti connessi al mondo del web ogni giorno devono prestare il grande attenzione a un pericolo che mette a rischio tutti quanti, stiamo parlando delle truffe online che cercano costantemente di ingannare gli utenti portandoli a perdere grosse somme di denaro o i propri dati sensibili che consentono i truffatori di sfruttarli per reati come furti in banca o furti di identità.

Generalmente questa tipologia di truffa colpisce indistintamente tutti gli utenti cercando di raggiungere il maggior numero di vittime possibili in modo da massimizzare le possibilità di successo, la metodologia più utilizzata è quella del phishing che sebbene sia la più semplice e anche la più efficace dal momento che consente di colpire una vasta platea di utenti soprattutto coloro più esposti come gli anziani o i bambini.

Questa tipologia di truffa si presenta dunque come una comunicazione improvvisa che avvisa la vittima di un problema da risolvere immediatamente facendole abbassare la guardia, conoscere queste truffe è essenziale per riuscire a difendersi.

Phishing in Italia

la nuova truffa è entrata in circolazione in Italia aderisce perfettamente alla descrizione scritta sopra, quest’ultima infatti spacciandosi a nome di Poste Italiane invita l’utente a risolvere un problema inerente un accesso riscontrato in Albania presso Tirana, per fare ciò si invita la vittima ad accedere ad un link citato in basso che però rimanda ad una pagina di poste italiane fraudolenta all’interno della quale non appena il digitale tutti i vostri dati verrebbero immediatamente copiati e inviati a colui che vi sta truffando consentendogli di penetrare nel vostro conto BancoPosta e di svuotarlo in tutta facilità.