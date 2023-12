WindTre non è solamente in grado di mettere a disposizione degli utenti ottime offerte e promozioni legate alle classiche operator attack, bensì apre le porte dei propri negozi anche a tutti gli altri utenti con la serie di soluzioni Di più.

Queste offerte nascono per essere attivate da chiunque desideri cambiare il proprio operatore telefonico, e non voglia problemi in merito alla provenienza contrattuale, infatti possono essere richieste a prescindere dal possesso di una SIM specifica. La richiesta di attivazione può essere presentata direttamente tramite il sito ufficiale, con spedizione gratuita diretta al proprio domicilio.

WindTre, che risparmio assurdo con questa offerta

Il suo nome è WindTre Unlimited 5G, è un’offerta che ha un costo fisso di 29,99 euro al mese nella variante Easy Pay, ciò sta a significare che il canone deve essere versato necessariamente con l’ausilio del conto corrente bancario, sottostando anche al vincolo contrattuale di durata.

Tutto questo per poter liberamente accedere a giga illimitati per sempre con navigazione alla massima velocità disponibile (5G), passando anche per minuti illimitati che possono essere utilizzati verso tutti, e ben 200 SMS da inviare a piacimento ad amici e parenti. Ad estendere i vantaggi della promozione troviamo il priority pass, che prevede l’accesso diretto al call center senza attese, ma anche 200 minuti di chiamate da poter spendere verso l’estero, ovviamente senza costi aggiuntivi.

Come anticipato, la promozione è disponibile direttamente online sul sito ufficiale di WindTre.