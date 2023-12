Android Auto è in continuo divenire, il noto sistema di infotainment, tra i più utilizzati al mondo, e capace comunque di convincere milioni di utenti ogni giorno ad utilizzarlo, si aggiorna nuovamente con alcune modifiche da un punto di vista puramente grafico.

Se fino ad ora vi abbiamo parlato delle migliorie apportate dall’azienda fino ad oggi, quindi già fruibili nel momento in cui avrete aggiornato l’app, in quest’articolo vogliamo affrontare ciò che ci riserverà il futuro, così da capire in quale direzione Android Auto sembra aver deciso di andare.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon che avrete ogni giorno gratis in esclusiva con il canale telegram ufficiale di TecnoAndroid, che è disponibile a questo link.

Android Auto, cosa ci aspetta nel futuro

Stando a quanto trapelato fino ad ora, tra il 2023 ed il 2024 dovremmo assistere ad un restyling grafico di Android Auto, con l’introduzione di un nuovo layout, ancora diverso rispetto a quanto visto oggi: infatti la mappa è stata spostata direttamente al centro dello schermo, per una maggiore e migliore visibilità (avvicinandola al guidatore).

Il tutto dovrebbe rivoluzionarsi, con la presenza delle applicazioni utilizzabili direttamente sul lato destro della schermata, sulla quale si trovano anche alcune informazioni in merito all’eventuale riproduzione di un brano o di un album, oltre alla presenza di tutti i comandi di controllo. Spostando poi l’attenzione sulla parte sinistra dello schermo, dovremmo vedere le icone delle app utilizzate di recente, così da facilitare e velocizzare l’accesso da parte dell’utente, limitando al massimo il suo intervento, così da distrarlo sempre meno dalla guida.