Aumenti Vodafone, TIM e WindTRE: i prezzi di queste offerte SALGONO

Se non avete mai sentito parlare di rimodulazioni, dovete sapere che si tratta degli aumenti improvvisi disposti dai gestori mobili e fissi. Oggi uno in particolare sarebbe stato additato come il prossimo ad aumentare il prezzo delle sue offerte: si tratta di Vodafone.

Sembra che già lo scorso 16 novembre siano arrivati diversi messaggi di avviso. L’aumento dovrebbe essere di 1,99 € al mese che verrà applicato a partire dal prossimo 16 dicembre 2023. Tra tutte le offerte che verranno coinvolte in questa grande rimodulazione, c’è anche la Family+ che include tutto al suo interno per 9,99 € al mese.

Vodafone, il messaggio arrivato a novembre che annunciava l’aumento

Sta arrivando a moltissimi utenti un messaggio che parlerebbe chiaramente della situazione, con l’intestazione che partirebbe con l’annunciare una modifica contrattuale. Ecco il testo per grandi linee:

“Vodafone informa i propri clienti che, a partire dal rinnovo successivo al 16 dicembre 2023, il costo di alcune offerte mobili ricaricabili aumenterà di 1,99 euro al mese.

La variazione è dovuta a “mutate condizioni economiche e di mercato”, che hanno reso necessario un adeguamento dei prezzi.

I clienti interessati dalla modifica potranno esercitare il diritto di recesso senza penali entro il 15 gennaio 2024. Per farlo, sarà necessario inviare una raccomandata A/R, una PEC o compilare un modulo online sul sito di Vodafone.

In alternativa, i clienti potranno scegliere di cambiare operatore senza costi aggiuntivi.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti Vodafone al numero 42590.”

Ora gli utenti che saranno coinvolti all’interno di questi aumenti di Vodafone, hanno intenzione di muoversi per tempo. Si potrà recedere senza pagare alcuna penale.