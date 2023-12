Il mondo della numismatica, ovvero il collezionismo di monete rare e antiche, è davvero molto vasto, tanto da portare gli utenti in possesso di determinati esemplari, anche a guadagnare decisamente di più di quanto avrebbero mai immaginato.

E’ chiaro che le monete più richieste dai collezionisti di tutto il mondo sono le più antiche, quelle che a tutti gli effetti hanno la possibilità di essere meno frequenti sul territorio, oppure i cosiddetti errori di conio, ovvero monete che presentano un errore evidente nella stampa, di conseguenza sono uniche (o quasi) nel loro genere.

Monete rare: quali sono gli esemplari da 1 euro che valgono tanto

Questa volta vogliamo osservare da vicino le monete da 1 euro, un qualcosa di tremendamente comune ai giorni nostri, ma che potrebbe fruttare fior fior di migliaia di euro, in determinati casi. Stando alle valutazioni odierne, infatti, tra le monete più rare troviamo quelle stampate nel 1999, caratterizzate quindi da un anno di stampa precedente al lancio della moneta unica (avvenuto nel 2002). Sono esemplari che al giorno d’oggi non hanno alcun valore, anzi andrebbero consegnate alle autorità, ma se vi dovesse capitare tra le mani un esemplare di Francia, Olanda, Spagna, Finlandia o Belgio, potrebbe fruttarvi davvero non pochi euro.

Parlando invece degli esemplari nostrani, la moneta da 1 euro più ricercata è quella del 2004 o del 2005, lanciati sul mercato con una tiratura di circa 5 milioni di pezzi, oggi sono ricercatissime dai collezionisti, pronti a pagare anche un migliaio di euro per accaparrarsene.