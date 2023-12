Il trailer di GTA VI ha letteralmente mandato in visibilio i milioni di appassionati della saga sparsi in tutto il mondo. Rockstar Games ha realizzato un filmato che svela molto poco su quella che sarà la nuova storia ma crea aspettative altissime sulla nuova produzione della software house.

Grazie ad un post sul blog ufficiale di Rockstar Games, possiamo scoprire qualche dettagli in più sull’attesissimo GTA VI. Come anticipato dal trailer, l’uscita del gioco è fissata per il 2025 ma non è stato specificato in che mese. In ogni caso, considerando le tempistiche, allo stato attuale è indifferente sapere se nella prima o nella seconda metà dell’anno.