Il Tesla Cybertruck, il famoso ed enorme pick-up elettrico, nuovo progetto del noto imprenditore sudafricano Elon Musk, continua a far parlare di sé.

Il veicolo, messo ufficialmente in vendita il 30 novembre scorso nei mercati americani è già riuscito a suscitare un grandissimo interesse ed entusiasmo.

Entusiasmo che ha raggiunto il suo culmine, nel corso della serata- evento presentata personalmente da Elon Musk, quando l’imprenditore ha mostrato a tutti gli spettatori un video in cui il pick-up elettrico ha sconfitto una Porsche 911 e un rimorchio.

Tesla Cybertruck VS Porsche 911: Qual è la verità?

Tuttavia il suddetto video, pur avendo dimostrato l’enorme potenza e le impressionanti prestazioni del nuovo Tesla Cybertruck, ha sollevato anche molti dubbi.

Infatti, sono diventati virali alcuni commenti lasciati su Reddit, un popolare social network oltreoceano. Alcuni spettatori, infatti, tra cui uno in particolare, hanno affermato che, facendo un semplice calcolo di potenza, il Cybertruck non avrebbe mai potuto sconfiggere la Porsche 911.

In quanto, secondo i calcoli effettuati dall’utente, trainare una Porsche 911 ed un rimorchio equivale ad un peso totale di 5,9 tonnellate. Quindi considerata la potenza dichiarata di 845 cavalli del Cybertruck, il pick-up dovrebbe essere in grado coprire la distanza in circa 14 secondi, rispetto ai 12,2 secondi della Porsche 911 Carrera base.

Questi commenti hanno poi originato un vero e proprio dibattuto. Molti altri utenti infatti, hanno ipotizzato che Musk abbia utilizzato un Cybertruck potenziato, con una potenza di almeno 1.000 cavalli.

Altri invece parlano del video come uno spettacolo fine a se stesso, una sorta di trovata esclusivamente commerciale.

La vera risposta? Beh pensiamo che solo Porsche potrà davvero darla, nel caso decidesse di effettuare il test di verifica.