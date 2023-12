Il trailer di GTA VI è finalmente stato svelato da Rockstar Games e l’accoglienza degli utenti è stata del tutto incredibile. I numeri fatti registrare dal filmato sono qualcosa di incredibile, a conferma dell’enorme entusiasmo per il nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto.

Il trailer è stato pubblicato su YouTube con molto anticipo rispetto all’orario programmato, le 9.00 americane pari alle 15.00 italiane. Il motivo è da ricercare in alcuni leak che avevano iniziato a circolare in rete. Per evitare inutili fughe di notizie, Rockstar Games potrebbe aver deciso di cogliere tutti di sorpresa e pubblicare il trailer online.

Nonostate la pubblicazione anticipata, i risultati ottenuti dal trailer su YouTube sono già da record. Nelle prime 12 ore dalla pubblicazione, Rockstar Games ha totalizzato oltre 60 milioni di visualizzazioni. Grazie a questo risultato, il trailer diventa il video non musicale con il maggior numero di visualizzazioni.

Il trailer di GTA VI è da record, è diventato il video non musicale più visto su YouTube in appena 12 ore dall’uscita

Se si pensa che il precedente record contava circa 45 milioni di visualizzazioni in 24 ore, i risultati ottenuti da Rockstar Games sono certamente più positivi. Inoltre, nel momento in cui si sta scrivendo le visualizzazioni superano gli 80 milioni.

Molto probabilmente, il trailer di GTA VI potrebbe puntare al maggior numero di visualizzazioni in assoluto per un video caricato sulla piattaforma di Google. Il record attuale è detenuto dai BTS con 108 milioni di visualizzazioni per il loro video musicale di “Butter“. Considerando le cifre attuali, il traguardo potrebbe essere alla portata di Rockstar Games.

Non resta che attendere le prime 24 ore per avere un quadro completo e poter tirare ulteriori somme che certamente entreranno negli annali di YouTube.