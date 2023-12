Il 5 dicembre 2023 è il giorno in cui Rockstar Games pubblicherà il primo trailer del prossimo capitolo della saga di Grand Theft Auto. Sebbene la software house non l’abbiamo ufficialmente comunicato, tutti gli indizi puntano sull’arrivo delle prima informazioni ufficiali su GTA 6.

Il trailer è già stato caricato su YouTube e bisognerà attendere le 15.00 ora italiana per poterlo visionare. Non si conosce la durata ma, considerando l’importanza dell’annuncio, possiamo aspettarci una filmato piuttosto corposo.

Tuttavia, la domanda che si stanno ponendo tutti i videogiocatori riguarda il contenuto del trailer. Nei giorni scorsi, un leaker ha provato a diffondere in anteprima il video, ma si è scoperto essere un falso creato appositamente per confondere gli utenti.

Il primo trailer di GTA 6 sta per arrivare e proviamo ad immaginare quali saranno i contenuti del nuovo titolo di Rockstar Games

La curiosità resta alta e quindi, a poche ore dal debutto ufficiale, proviamo ad immaginare quali saranno le novità di GTA 6. Sappiamo da precedenti indiscrezioni che Rockstar Games potrebbe farci tornare tra le strade di Vice City.

Questa ipotesi è sostenuta anche dai colori del tramonto all’ombra delle palme nelle immagini che hanno accompagnato la data di uscita del trailer. La città sarà ispirata alla moderna Miami e potrà contare su una rappresentazione molto fedele.

I protagonisti della storia potrebbero essere chiamati Jason e Lucia e, secondo i leaker, rappresentano una versione moderna di Bonnie e Clyde. La coppia seminerà il caos tra le stade soleggiate di Vice City e non solo. Infatti, la mappa sarà grande più del doppio di quella di GTA 5.

I giocatori potranno esplorare sia Vice City come città principale ma anche i suoi sobborghi e altre città minori. Saranno presenti diversi biomi, dal mare cristallino alle paludi e tutti quegli scenari tipici della Florida. Il mare sarà uno dei protagonisti in quanto Rockstar Games ha messo a punto un modello fisico dettagliato che permetterà di solcare le acque in un modo totalmente nuovo e realistico.