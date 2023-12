CoopVoce contro Vodafone, è l'ultimo giorno della EVO 100 a 6 EURO

Sembrava davvero impossibile per CoopVoce far parte di questo momento storico all’interno del mondo della telefonia mobile. Il gestore, che storicamente tra i virtuali è stato il migliore in assoluto per via della sua grande qualità, ha rischiato di perdere numerosi utenti in seguito all’arrivo di realtà totalmente nuove.

CoopVoce però ora sta ottenendo grande riscontro dal suo lavoro. Durante gli scorsi mesi ha seminato bene per raccogliere molto, con diversi utenti che hanno deciso di sbarcare presso la sua corte proprio a fine anno.

Il merito è della EVO 100, offerta mobile che durerà fino al 6 dicembre. Gli utenti che ancora non l’hanno sottoscritta hanno dunque tempo fino a dopodomani, dopodiché tutto sarà vano. CoopVoce all’interno di questa promo mette a disposizione minuti, SMS e giga.

CoopVoce, la nuova offerta è in arrivo ma nel frattempo ecco ancora la EVO 100

Come è possibile notare direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, sono diverse le offerte disponibili ma una in particolare sta attirando l’attenzione di tutti. Il merito è da attribuire alla sua convenienza in termini di rapporto tra quantità e prezzo. La quantità, quella dei contenuti, è davvero incredibile, con minuti ed SMS. Ci sono telefonate senza limiti verso tutti e 1000 messaggi da inviare a chiunque.

Per quanto riguarda il prezzo, risulta bassissimo se rapportato ai giga offerti: ce ne sono 100 in rete 4G. Tornando al prezzo di vendita, gli utenti, almeno fino al 6 dicembre, potranno sottoscrivere l’offerta per un prezzo totale di soli 6,90 € al mese con 10 € di attivazione. La spedizione della SIM è gratis.