L’attesa verso l’annuncio di GTA 6 sta infiammando gli animi degli utenti. Il primo trailer del prossimo capitolo di Grand Theft Auto arriverà il prossimo 5 dicembre ma questi pochi che ci separando dalla fatidica data sembrano non passare mai.

Infatti, i giocatori stanno aspettando questo momento da anni e non vedono l’ora di scoprire quanto più possibile sulla nuova fatica di Rockstar Games. Ecco quindi che in questo clima di attesa e speranza, ogni informazione può diventare virale.

Secondo le ultime indiscrezioni, il presunto trailer sarebbe già disponibile in rete per mano di un leak. Il filmato è stato pubblicato su X (ex Twitter) e mostra quello che per tutti potrebbe benissimo essere il nuovo trailer di GTA 6.

Il trailer di GTA 6 è già stato postato online da un leak generando enorme clamore ma il filmato trapelato potrebbe essere un falso

Il filmato ha raggiunto tantissime visualizzazioni in quanto di pregevole fattura. Il video mostra riprese aeree della mappa, i protagonisti del gioco, sequenze di azione, sparatorie e momenti adrenalinici a bordo di veicoli.

Tutti questi elementi rappresentano il cuore di ogni capitolo della saga di Grand Theft Auto e per questo il tutto sembra così plausibile. Tuttavia, alcuni utenti esperti hanno notato delle incongruenze che rendono il filmato un falso seppur ottimamente confezionato.

Infatti, tra le varie sequenze mostrate, ce ne sono alcune che sollevano più di una perplessità. In particolare, vengono utilizzate molte scene prese esattamente dal trailer di lancio di Watch_Dogs 2. Il fatto che siano presenti tali sequenze, conferma che si tratta di un trailer realizzato da un fan e montato ad arte. Non resta che attendere il prossimo 5 dicembre per scoprire ufficialmente tutti i segreti di GTA 6.