Kena Mobile, la PROMO TOP 100 costa pochissimo ogni mese

Di qualità ce n’è davvero tanta nel mondo della telefonia mobile ultimamente, con numerosi gestori che riescono infatti a tenere il passo dei leader. In realtà diversi anni fa c’erano solo quattro o cinque superpotenze, che peraltro erano in grado di eclissare tutti gli altri operatori. Oggi non è più così visto che ognuno di essi riesce a dire la sua alla grande, proponendo offerte piene di giga, minuti e messaggi con prezzi peraltro molto più bassi rispetto ad un tempo. Proprio in merito a questi parametri, sembra che il dominio sia in mano ai gestori virtuali, i quali vedono diverse proposte. Una delle migliori in assoluto, secondo gli ultimi dati registrati, sarebbe Kena Mobile, azienda che si basa su TIM per la sua rete mobile.

Partendo da questo presupposto è stato più facile costruire un castello indistruttibile, fatto di offerte e di prezzi al limite del normale.

Kena Mobile: la promo migliore è quella da 100 giga

Ogni offerta che è venuta fuori è stata in grado di portare via utenti ai gestori più forti come ad esempio Vodafone e Iliad, il tutto senza problemi. D’altronde ogni utente, una volta visti i contenuti e i costi mensili delle offerte di Kena Mobile, farebbe grande fatica a non valutarli. Tutto ciò si sta ripetendo ancora una volta con una delle offerte disponibili sul sito ufficiale, la quale prende il nome di TOP 100.

Al suo interno include minuti senza limiti verso qualsiasi provider, 200 messaggi e la cifra di 100 giga disponibili in 4G. Il prezzo è di 5,90 € al mese per sempre.